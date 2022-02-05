ABD’deki Halkbank davasında yeni gelişme

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Reza Zarrab davasında sanık olarak yargılanan Halkbank’ın, davanın düşürülmesiyle ilgili ABD Anayasa Mahkemesi’ne yapacağı başvuru süresi uzatıldı.

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Uzatma kararı ABD'nin en yüksek mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi Katipliği'nden, İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi'ne, Halkbank'ın ABD'deki avukatlarına ve Anayasa Mahkemesi'nin ilgili bölümüne gönderildi.

VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine göre, ABD Anayasa Mahkemesi'nin uzatma kararında, Halkbank'ın bir alt mahkeme aracılığıyla dosyalarının incelenmesi konusunda yapacağı başvuru süresinin Anayasa Mahkemesi Üyesi Hakim Sonia Sotomayor tarafından incelendiğini, Halkbank'ın itirazıyla ilgili dosyasını en geç 13 Mayıs tarihine kadar verebileceği belirtildi. Kararda bu sürenin daha önce 31 Ocak tarihi olduğu da belirtildi.

Halkbank'ın ABD Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolu, 14 Aralık tarihinde temyiz talebini reddeden İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından açılmıştı.

YARGI SÜRECİNİ DURDURMA KARARI ALINMIŞTI

Temyiz başvurusu iki kez İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi'nde reddedilen Halkbank, ABD'deki avukatları aracılığıyla 10 Ocak'ta İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi'ne verdiği 20 sayfalık dilekçede, “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında olmasına rağmen temyiz başvurusu iki kez reddedilen davanın, Anayasa Mahkemesi'ne sevkini istemişti. Mahkeme ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin kararına kadar bir alt mahkemedeki yargı sürecini de durdurma kararı almıştı.

Halkbank, mahkemeye sunduğu 20 sayfalık dilekçede, daha önce “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında benzer davalardan örnekler sunmuş, Anayasa Mahkemesi'nde haklarını arayabileceklerini belirtmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin Halkbank'ın başvurusunu duruşma takvimine alıp almayacağı ise henüz belli değil. Anayasa Mahkemesi, Halkbank'ın 13 Mayıs tarihine kadar kendilerine iletecekleri dilekçeyi inceledikten sonra başvuruyu değerlendirip değerlendirmeyeceği konusundaki kararını verecek. Zarrab soruşturmasını yürüten New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi'ne daha önce yaptığı başvuruda, Halkbank'ın dosyasının Anayasa Mahkemesine sevk edilemeyeceği iddia etmişti.

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