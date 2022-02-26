ABD’den petrol kararı: Bize değil Putin’e yarar

ABD, fiyatları artıracağı ve Putin'e yarayacağı gerekçesiyle Rus petrol ve gazını yaptırımların dışında tutacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya karşı sert yaptırımlara imza atan ABD, şu ana kadar Rus gazını ve petrolünü pakete dahil etmedi. İlerleyen süreçte gaz ve petrolün pakete dahil edilip edilmeyeceği merak edilirken, ABD'den petrol piyasalarını rahatlatan açıklama geldi.

Bloomberg'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı enerji güvenliği danışmanı Amos Hochstein, “Yaptırımlar petrol akışını hedef almayacak” dedi.

‘ABD’Lİ TÜKETİCİLERE ZARAR VERİR’

Hochstein, petrol fiyatlarının artmasına neden olacak böylesi bir adımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e değil ABD'li tüketicilere zarar vereceğini söyledi.

Rusya'nın işgale başlamasıyla 24 Şubat Perşembe günü 105,8 doları gören ve 2014 yılı sonrasındaki dönemin zirvesine çıkan Brent tipi petrolün varil fiyatı, petrolün yaptırım paketine dahil edilmemesiyle 96 dolara kadar gerilemişti. Bugün de Brent petrol 98 dolara, Batı Teksas tipi petrol 92 dolara yakın seyrediyor.

‘FİYAT İKİ KATINA ÇIKAR’

“Petrol ve gaz sektörünü yaptırım paketine dahil edersek fiyatlar yükselir. Belki Putin'in satış miktarı yarıya düşer ama fiyat iki katına çıkar” diyen Hochstein, “Bu durumda Putin değil ABD ve müttefikleri zarar görür” dedi.

Hochstein ayrıca, petrol fiyatlarının daha fazla düşebileceğini öne sürdü.

ABD'de ocakta yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesine yükselen enflasyon, Başkan Joe Biden ve Demokrat Parti için büyük risk yaratıyor. Geçen yıl rezervlerden 50 milyon varillik petrolün kullanılması talimatı vererek fiyatları düşürmeye çalışan Biden, önceki gün yaptığı açıklamada da fiyatları düşürmek için rezervleri kullanacaklarını söylemişti.

İlginizi Çekebilir Rusya ve Ukrayna'nın kredi notu düşürüldü

İlginizi Çekebilir Turizmde korkulan oldu: Rusya'dan rezervasyon iptalleri başladı

İlginizi Çekebilir Dolarda 50 kuruşluk artış 17 milyar TL'lik yük getiriyor