ABD’nin arz planı petrol fiyatlarını geriletti

Brent petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolün serbest bırakılacağını açıklamasıyla sürdü.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılacağını duyurmasının ardından petrol fiyatları geriledi.

Biden’ın açıklamasının ardından spot piyasada Brent petrol varil fiyatı 104 dolar seviyesinin altına düştü. Dün akşam saatlerinde 108 dolar seviyesinden işlem gören Brent petrol vadeli kontratları bugün sabah saatlerinde 103,5 dolar seviyesinden işlem gördü.

180 MİLYON VARİL PETROL ARZ EDİLECEK

Rus enerjisine bağımlılığın azaltılması için planı olduğunu söyleyen Biden, planının büyük bir parçası olarak, ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılması yönünde karar aldığını duyurdu. Biden, “Planımın en önemli kısmında, önümüzdeki 6 ay boyunca günde 1 milyon varilin serbest bırakılmasına izin veriyorum. Bu 6 ayda toplamda 180 milyon varil petrol demektir” dedi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da Amerikalıların yükselen benzin fiyatlarıyla karşı karşıya olduğu hatırlatılarak, iki aşamalı planın ilk aşamasının arzı artırmak olduğu vurgulandı. Açıklamada “Dünyada, bu süre boyunca günde bu 1 milyon varil oranında petrol rezervinin kullanıma sunulması hiç olmamıştı” denildi.

FİYAT TAHMİNLERİ YÜKSEK SEVİYELERDE

ABD’nin hamlesi piyasayı bir miktar gevşetse de savaşın ve Rusya’ya dönük yaptırımların yarattığı riskler uzmanların petrol piyasasındaki yüksek fiyat tahminlerinin sürmesine neden oluyor.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs yılın ikinci yarısı için Brent petrol tahminini düşürdü. Ancak buna rağmen bankanın tahmini 125 dolar gibi yüksek bir seviyede kaldı. Bankanın raporunda ABD’nin söz konusu hamlesinin petroldeki yapısal açığı kapatmaya yetmeyeceği belirtildi.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın yaptığı bir anketin sonuçlarına göre ise uzmanlar petrol fiyatlarının bu yıl 100 doların üzerinde kalmaya devam edeceği görüşünde. 40 ekonomistin katıldığı ankette Brent petrol için bu yıl ortalama tahmin varil başına 103,07 dolar oldu.

‘SAVAŞ SÜRDÜKÇE SORUNLAR DEVAM EDECEK’

Petrol piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan OANDA analisti Edward Moya, jeopolitiğin yılın ilk yarısında piyasa için belirleyici olacağını belirterek savaşın Rus petrol ve gazına ambargoyu da içerebilecek gelişmelere yol açabileceğini sözlerine ekledi.

Alman Banka LBBW’nin emtia araştırması bölümünün başkanı Frank Schallenberger de “Ukrayna’daki savaş sona ermeden piyasada yeniden dengeleme görmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

İRAN BİLMECESİ SÜRÜYOR

Bu sırada piyasanın bir diğer beklentisi, İran ile batılı güçler arasında gerçekleşmesi umulan nükleer anlaşmanın hayata geçmesi. Bu anlaşmanın hayata geçirilip İran petrolü üzerindeki ambargoların kaldırılması bazı arz endişelerini giderebilir. Ancak anlaşmaya ilişkin belirsizlik sürerken piyasalar fiyatlamayı Ukrayna krizi üzerinden yapmayı sürdürüyor.

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