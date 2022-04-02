Açlık kapıda, kıtlık kapıda uyarıyorum

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yayınladığı bir video mesajıyla can yakan hayat pahalılığını ve iktidarı eleştirdi.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yayınladığı bir video mesajında üreticinin yem alamadığı için gebe inekleri kesmek zorunda kaldığına dikkat çekti. İnce, KDV indirimi ile marketlerdeki pahalılığın azalmayacağını dile getiren İnce AKP'yi şöyle uyardı: “O sadece dil altı hapıyla tansiyonu düşürmeye benzer. Hastalığı doğru teşhis edip tedavi etmelisiniz. Tarladan başlamalısınız, ahırdan başlamalısınız. Çiftçiyi desteklemelisiniz, üreticiyi desteklemelisiniz. Aldığınız bütün önlemler geç kalınmış önlemlerdir. Gübrenin, tohumun desteğini zamanında vermezseniz hiçbir işe yaramaz. Yanlış yoldasınız, geç kalıyorsunuz; açlık kapıda, kıtlık kapıda uyarıyorum.”