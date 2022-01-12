Akaryakıt istasyonları kapanmanın eşiğinde

Akaryakıta ardı ardına gelen zamlarla birlikte kâr marjı düşen akaryakıt sektör temsilcileri, "İki zam daha gelirse Türkiye genelinde istasyonlar birer birer kapanmaya başlar. Vatandaş benzin ve mazot bulmakta sıkıntı yaşar" uyarısında bulundu.

İsmail AKIN

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Akaryakıt ürünlerine peş peşe gelen zamlara karşın, kârlılık oranı hiç değişmeyen akaryakıt istasyonları kapanmanın eşiğinde.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla 2005’ten itibaren akaryakıt ürünlerinden litre başına 1 lira kazandıklarını belirte istasyon sahipleri, “Mazot 5 lirayken 1 lira kazanıyorduk, şimdi 14 lira oldu yine 1 lira kazanıyoruz. Kâr oranı yüzde 20’den yüzde 9’a düştü” dedi.

“Buna karşın maliyetlerde korkunç bir artış var” diyen istasyon sahipleri, “Son dönemde elektriğe yüzde 200 zam geldi, personel maliyetleri yüzde 45-50 arttı. Tüm girdilerde artış yaşanırken, bizim karlılık pul olmuş durumda” dedi ve akaryakıta iki zam daha gelirse ülke genelindeki istasyonların birer birer kapanmaya başlayacağı, vatandaş ve üreticilerin benzin ve mazot bulmakta sıkıntı yaşayacağı uyarısında bulundu.

ENFLASYON ORANINDA ARTAN KÂR MARJI TALEBİ

İstasyon sahipleri, kârlılıkların mutlaka yüzdelik bazda belirlenmesi ve günün koşullarında bu oranın en az yüzde 20 olması gerektiğinin altını çizdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO 14. Grup (Akaryakıt ve Gaz Ürünleri) Komitesi ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek sektörün sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dinledi.

Çetin, akaryakıt sektörünün temel sorununun kâr marjı olduğunu anlattı.

Çetin, 2005’te alınan bir kararla akaryakıt sektöründe kâr marjının 1 lira olarak sabit tutulduğunu, bu rakamın akaryakıta gelen zamlara rağmen hiçbir şekilde değişiklik göstermeyip, artmadığına dikkat çekti.

“Dolayısıyla mazot 5 lirayken de karlılıkları 1 lira, mazot şu anda 14 lira olmuş, kar gene 1 lira. 2005’ten beri bu böyle” diyen Çetin, “Mazot 5 lirayken kâr marjı yüzde 20 iken, şu anda mazot 14 lira, kâr marjı yüzde 9’a düşmüş. Kârlar erirken, maliyetler katlanarak artmış durumda. Sektör temsilcileri bu uygulamanın değişmesini, enflasyon oranında artan yüzde olarak bir kâr marjına sabitlenmesini talep ediyor” diye konuştu.

‘SEKTÖR BATIYOR’

Türkiye’de 14 bin civarında akaryakıt istasyonu bulunduğunu ve sektörün yaklaşık 150 bin kişiye istihdam yarattığını belirten Çetin, “Akaryakıt sektörü her gelen zamda erimiştir, karlılığı bitmiştir. Arkadaşların ifadesine göre şu anda sektör batıyor. İki kere daha zam gelsin istasyonların kapanmaya başlayacağı belirtiliyor” diye konuştu.

Çetin, sektör temsilcilerinin artan zamlar nedeniyle tüm Türkiye’de, özellikle hafta sonları trafiğe çıkan araç sayısında azalma yaşandığını söylediğini de kaydetti.

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