Alibaba ABD borsalarından atılıyor

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, ABD'de sermaye piyasalarının düzenleyici kuruluşu olan SEC tarafından borsadan çıkarılması öngörülen şirketler listesine eklendi.

Sozcu.com.tr

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Çinli e-ticaret devi Alibaba Group Holding, Amerikalı denetçilerin mali raporlara erişememeleri nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) listesine girerek ABD borsalarından atılmaya bir adım daha yaklaştı.

ABD’de 2020 yılında çıkan bir yasa nedeniyle SEC listesine giren şirketler üç yıl içinde gerekli şartları sağlayamadıkları takdirde borsadan atılıyor.

Denetim, Pekin yönetiminin Alibabay’ya ABD’de denetim izni vermemesi nedeniyle yapılamazken dün SEC, ABD borsalarında işlem gören en büyük Çinli şirket olan Alibaba’yı ihraçla karşı karşıya kalan firmaların arasına ekledi.

Bu haberler nedeniyle Alibaba’nın ABD’de işlem gören hisseleri kayıplarını üçüncü haftaya uzatırken şirketin hisseleri Kasım 2021’den bu yana en kötü ay olan temmuzda yüzde 21 düştü.

ÇİN BASKISI SÜRÜYOR

Çinli şirketlerin yaptığı halka arzların Washington ve Pekin tarafından son derece sıkı gözetim altında tutulduğu bir dönemde yeni kararlar alan Alibaba, geçen yıl Çin'de uygulanan katı düzenlemelerin ardından 2.8 milyar dolar değerinde bir ceza ödemek durumunda kalmıştı.

Öte yandan Alibaba’nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma’nın finansal teknoloji şirketi Ant Group'u ana şirket Alibaba Group Holding'ten ayırma girişimi kapsamında şirketteki kontrolünü devretmeyi planladığı haberleri çıkmıştı.

ANT GROUP’TA DEĞİŞİKLİK İŞARETİ

Wall Street Journal'de yer alan bir habere göre, Çin Merkez Bankası tarafından regüle edilecek bir finansal holdinge dönüşmeye hazırlanan Ant Group, Ma'nın niyeti konusunda yetkilileri bilgilendirdi.

Her ne kadar Ma, Ant'ta yalnızca yüzde 10 hissedarlığa sahip olsa da, Ant'ın halka arz izahnamesine göre, bağlantılı şirketler vasıtasıyla Ant'ın kontrolünü elinde bulunduruyor.

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