Almanya’da elektrik fiyatları rekor tazeledi

Almanya’da 2023 için referans elektrik fiyatı bugün yüzde 2,7 artarak megavat saat başına 490 Euro’ya yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa'nın gösterge elektrik fiyatı, art arda beşinci işlem seansında rekor kırdı. Doğalgaz fiyatlarının düşmesine yönelik herhangi bir işaret olmaması elektrik fiyatları üzerinde yukarı yönlü etki yapıyor.

Bloomberg'in haberine göre Almanya'da 2023 için referans enerji fiyatı Avrupa Enerji Borsası'nda bugün yüzde 2,7 artarak megavat saat başına 490 Euro'ya yükseldi. Fiyatlar hazirandan bu yana iki katından fazla arttı.

Elektrik fiyatlarındaki artış onlarca yılın en yüksek seviyelerine çıkan enflasyondan mustarip tüketiciler ve sanayiciler için masrafları giderek dayanılmaz bir noktaya getiriyor.

ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Avrupa'da enerji krizi derinleşirken hükümetler bu kış olası elektrik kesintilerini planlama baskısıyla karşı karşıya.

Geleneksel olarak bölgenin enerji açısından bel kemiği olan Fransa'nın nükleer santrallerindeki üretim onlarca yılın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ederken bazı ülkelerdeki hidroelektrik stokları da birkaç yılın en düşük düzeylerinde.

Hollanda'da gelecek ay için doğalgaz fiyatları da bugün yüzde 6,5 yükseldi. Elektrik üretim maliyetlerinin artması kışın tüketicilerin cebinin daha fazla yanacağına işaret ediyor.

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