Almanya’da üretici enflasyonu rekor tazeledi

Almanya'da üretici enflasyonu yıllık yüzde 30,9'a yükseldi. Bu oran, 1949'dan bu yana tutulan veride rekor seviye olarak kayıtlara geçti.

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Almanya istatistik kurumunun verileri, üretici fiyatlarının Ukrayna’daki savaşın etkilerini yansıtarak Mart ayında yıllık bazda yüzde 30,9 artış kaydettiğine işaret etti. Şubatta bu oran yüzde 25,9 olmuştu.

Bugün yayımlanan veriler, üretici fiyatlarının başta yükselen enerji fiyatları nedeniyle son altı ayda giderek büyüyen oranlarda artış kaydettiğini gösterdi.

Kurum tüketici fiyatları için önemli bir gösterge olan fabrika çıkış fiyatlarında yaşanan artışın verinin tutulmaya başladığı 1949’dan bu yana en yüksek seviyede olduğunu gösterdi.

Reuters anketine katılan analistler artışın yüzde 28.2 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Üretici fiyatları aylık bazda da yüzde 4.9 artış kaydetti. (REUTERS) İlginizi Çekebilir Bitcoin toparlanıyor

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