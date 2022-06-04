Almanya’dan 21 milyon emekliye rekor oranda zam

Almanya, emekliyi artan enflasyon karşısında ezdirmedi ve tarihinde görülmemiş oranda zam yaptı. Emekliye, Euro bazında yüzde 6.1 oranında zam geldi. Bu zam maluliyet aylıklarını da kapsıyor.

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya’da ekonomik durumdaki hızlı gelişmeler ve geçen yıl corona nedeniyle zam yapılamaması göz önüne alınarak, 21 milyon emekliye süper zam müjdesi geldi.

Enflasyonun, normalde yıllık yüzde 2'lerde seyrettiği ve son altı ayda ortalama yüzde 5'lere tırmandığı ülkede, ortalama aylık artışı yüzde 6.1 oldu. Bu Almanya tarihindeki en büyük emekli zammı.

MALULLÜK AYLIĞI DA ARTIYOR

Almanya'nın batı eyaletlerindeki emeklilik yüzde 5.35, doğu eyaletlerindekiler ise yüzde 6.12 oranında zam alacak. Çalışma Bakanı Hubertus Heil’in (SPD) çalışmaları sonucu onaylanan zamlar, malullük aylığını da kapsayacak ve ilerideki artışlar için de, temel aylıkta artış olduğu için olumlu etki sağlayacak.

ALMANYA TARİHİNDE BİR İLK

Almanya'da emekli maaşları en son 1983’te bu orana yaklaşık şekilde artırılmıştı. Ama o zaman bile yüzde 5.59'da kalmıştı.

Mecliste bütün partilerin onayından geçen emekli maaşı artışı, II. Dünya Savaşı'nda sonra kurulan yeni Almanya Cumhuriyeti tarihinde bir rekor oldu. Böylece Alman emeklilerin ekonomik durumlarında hayli rahatlama sağlanmış olacak.

SAATLİK ASGARİ ÜCRETTE DE ARTIŞ

Öte yandan, Almanya'da asgari ücreti saatte 12 Euro’ya yükselten yasa tasarısı Federal Meclis'ten geçmişti. Yeni ücret, ekim ayından itibaren geçerli olacak.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, asgari ücrete getirilen zammı “emeğe saygı” diye nitelendirerek, düşük gelirliler için bu artırımın “hayatlarındaki en büyük ücret zammı” anlamına geldiğini söyledi.

Tam gün çalışıp ayda 1700 Euro kazanan birinin 1 Ekim'den itibaren 2 bin 100 Euro kazanacağını belirten Heil, mevcut fiyat artışları göz önünde bulundurulduğunda bunun hissedilir bir rahatlama anlamına geleceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir Almanya'da asgari ücret saatte 12 euroya çıktı

İlginizi Çekebilir Memura ve emekliye yüzde 40 zam göründü

İlginizi Çekebilir 'Maaşlara mutlaka iyileştirmelerin geleceğini duyacağız'