Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 18 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 18 Şubat Cuma günü 1.891 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 827 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.574 TL.

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Gram altın Aralık ayı içerisinde TL'nin değer kaybı ile yukarı yönlü ivmesine devam etti. Mevcut “Ekonomik önlem paketi” öncesi 1000 TL seviyelerini gören gram altın yaklaşık 600 TL seviyelerinden tekrardan yukarı yönlü toparlanma göstermiş ve sabah saatlerinde 822 TL seviyelerinde seyrediyor. Savaş yönlü endişeler halan önemini koruyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 820 TL, satış 827 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 809 TL. Fiyatlarda 18 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 18 Şubat 2022 Cuma günü 8.286 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.340 TL, satış 1.368 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.337 TL. Fiyatlarda 31 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.518 TL, satış 5.574 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 5.450 TL. Fiyatlarda 124 yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.681 TL, satış 2.736 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.675 TL. Fiyatlarda 61 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.426 TL, satış 5.480 TL. Geçen hafta tam altının satış 5.350 TL. Fiyatlarda 130 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.412 TL, satış 5.466 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.338 TL. Fiyatlarda 78 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 18 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 18 Şubat 2022 altın yorumları: Gram Altın'da dünde yükseliş eğilimi etkili oldu ve %1.35 oranından değer kazanımı ile 829.37 TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. Günün ilk saatlerinde ise kar satışları görülüyor. Saatlik grafiklerde göstergelerin zayıflıyor olması geri çekilmenin devam etme olasılığını arttırıyor. 822 seviyesi gün iç hareketlerde ilk destek noktası olarak takip edilebilir. Bu desteğin kırılması gevşeme eğilimi hızlandıracaktır.

Yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 811 ve 801 seviyeleri gün içi alt destekler olarak takip edilebilir.