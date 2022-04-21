Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 21 Nisan Perşembe günü 1.951 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 920 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.196 TL.

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Altın fiyatları, gün içerisinde düşüş kaydeden ABD Hazine tahvil getirilerindeki toparlanmanın güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azaltmasıyla geriledi. Ukrayna’daki savaş ve bu savaşın küresel ekonomiye olabilecek etkisi altına olan talebi artırmıştı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 düşüşle 1,951.76 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,954.50 geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 912 TL, satış 920 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 928 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 21 Nisan 2022 Perşembe günü 9.206 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.491 TL, satış 1.521 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.533 TL. 12 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.134 TL, satış 6.196 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.247 TL. 51 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.980 TL, satış 3.041 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.066 TL. 25 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.021 TL, satış 6.082 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.133 TL. 51 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.007TL, satış 6.067 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.120 TL. 53 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 21 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 21 Nisan 2022 altın yorumları: Gram Altın'da dün etkili olan tepki hareketi ile 924TL seviyesine kadar yükseliş yaşanmasına rağmen, saatlik grafiklerde trend direnci konumunda olan bu seviye kırılamadı ve gün 920.40TL'den tamamlandı. Gün içi hareketlerde 915-925 bandı ilk destek ve direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Tepki hareketlerinin güç kazanabilmesi için ise düşüş kanal direnci konumunda olan 925 TL seviyesi kırılmalı. Aksi halde geri çekilme eğilimi devam edecektir. 915TL desteğinin kırılması ile gevşeme eğilimini hızlandıracaktır.