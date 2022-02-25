Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 25 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 25 Şubat Cuma günü 1.919 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 870 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.854 TL.

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Gram altında jeopolitik risk kurda ve ons altında dramatik yükselişlerin gerçekleşmesine neden oldu ve 920TL seviyesi bu yükselişte dün test edildi. Dün akşam Biden konuşması sonrası düşen tansiyon ile birlikte geri çekilen kur ve ons altın, gram altını 855TL seviyesine kadar geri çekilmesini sağladı.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 862 TL, satış 870 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 832 TL. Fiyatlarda 38 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 25 Şubat 2022 Cuma günü 8.983 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.408 TL, satış 1.437 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.375 TL. Fiyatlarda 62 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.796 TL, satış 5.854 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 5.603 TL. Fiyatlarda 251 yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.815 TL, satış 2.873 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.750 TL. Fiyatlarda 123 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.689 TL, satış 5.746 TL. Geçen hafta tam altının satış 5.501 TL. Fiyatlarda 245 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.675 TL, satış 5.733 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.489 TL. Fiyatlarda 244 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 25 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 25 Şubat 2022 altın yorumları: Bugün daha sakin bir gün haftanın son işlem günü olmasına rağmen daha dar bant aralıklarında fiyat hareketleri görebiliriz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 865 ve 875 TL seviyesi direnç, 855 TL ve 840 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.