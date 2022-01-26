Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 26 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü 1.845 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 802 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.399 TL.

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Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yüksek seyre rağmen Dolar/TL 'deki dalgalanmadan etkilenmişti. Yeni haftaya da dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, sonrasında küresel altın fiyatlarında yaşanan yükselişle salı günü 805 TL'ye kadar yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 795 TL, satış 802 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 790 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 26 Ocak Çarşamba günü 7.999 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.299 TL, satış 1.325 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.316 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.345 TL, satış 5.399 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.364 TL. 35 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.597 TL, satış 2.650 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.633 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.248 TL, satış 5.301 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.266 TL. 35 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.235 TL, satış 5.288 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.254 TL. 34 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 26 OCAK 2021

Ekonomi uzmanlarının 26 Ocak 2021 altın yorumları: Genel olarak 800TL civarında gördüğümüz fiyatlama için Fed toplantısı sonrasında yapılacak açıklamaların her iki ürün içinde önemli olacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gramda 800 TL seviyesi direnç, 780 TL ve 760 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.