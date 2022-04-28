Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 28 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 28 Nisan Perşembe günü 1.885 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 893 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.010 TL.

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Altın fiyatları, doların kazanım elde etmesi ve ABD’deki faiz artırımı beklentilerinin enflasyona karşı korunma yöntemi olarak görülen altının çekiciliğini azaltmasıyla iki ayın dip seviyesine geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı gün içerisinde 24 Şubat’tan en düşük seviyeyi görmesinin ardından %0.2 düşüşle 1,882.49 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.4 düşüşle 1,881.40 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 887 TL, satış 893 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 923 TL. 30 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 28 Nisan 2022 Perşembe günü 8.947 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.446 TL, satış 1.475 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.525 TL. 50 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.950 TL, satış 6.010 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.215 TL. 205 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.890 TL, satış 2.949 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.051 TL. 102 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.848 TL, satış 5.907 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.102 TL. 195 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.837, satış 5.896 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.088 TL. 192 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 28 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 28 Nisan 2022 altın yorumları: Gram altında üssel 50 GAO. 895TL seviyesine kadar ons altında yaşanan geri çekilme ile birlikte aşağı yönlü hareket devam ediyor. Bugün en önemli veri akışı ABD büyüme göstergesi olacak. Kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Diğer taraftan ons altında aşağı yönlü baskı bir süre daha devam edebilir ve ABD verisi sonrasında sınırlı yukarı yönlü tepki yükselişine dönüşebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 900 ve 910 TL seviyesi direnç, 890TL ve 870 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.