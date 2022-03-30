Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 30 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 30 Mart 2022 Çarşamba günü 1.924 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 906 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.107 TL.

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Altın fiyatları, dolardaki değer kaybı ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşten destek bularak yükseldi. Ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanması güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azaltarak kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 artarak 1,925.75 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.6 artarak 1,930.10 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 899 TL, satış 906 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 927 TL. 21 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 30 Mart Çarşamba günü 9.048 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.468 TL, satış 1.498 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.533 TL. 35 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.046 TL, satış 6.107 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.246 TL. 139 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.934 TL, satış 2.994 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.066 TL. 72 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.936 TL, satış 5.996 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.132 TL. 136 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.918 TL, satış 5.978 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.119 TL. 141 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 30 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 30 Mart 2022 altın yorumları: Gram altında İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmeleri sonrası yapılan açıklamalarda devam eden sürecin daha anlaşmaya yakın olduğu anlaşılması ile birlikte ons altına ve kura gelen satışlar ile birlikte dün 885TL seviyesi test edildi. Bugün fiyatlamalarda yaşanan geri dönüşler ile birlikte tekrar 900TL üzerinde güne başlangıç yapıyoruz.

Bugün küresel veri akışından ziyade dünkü konuşulan başlıklar ile ilgili gelecek açıklamalar ön plana çıkacaktır. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 915 ve 925 TL seviyesi direnç, 907 TL ve 900 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.