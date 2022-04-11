Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 11 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü 1.946 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 922 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.206 TL

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Altın fiyatları, Fed’in faizleri öngörülenden daha hızlı yükselteceği beklentileriyle dolar ve tahvil getirilerinin yükselmesiyle gerilese de, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda gerçekleştirdiği yeni saldırılar nedeniyle oluşan endişeler güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini biraz da olsa artırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 düşüşle 1,942.93 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artışla 1,949.00 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 914 TL, satış 922. Geçen hafta gram altının satış değeri 912 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü 9.237 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.493 TL, satış 1.523 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.507 TL. 16 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.144 TL, satış 6.206 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 6.140 TL. 66 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.985 TL, satış 3.046 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.014 TL. 32 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.032 TL, satış 6.092 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.028 TL. 64 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.015 TL, satış 6.076 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.014 TL. 62 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 11 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 11 Nisan 2022 altın yorumları: Gram altında haftanın kapanış gününde kurda yatay fiyatlama devam ederken 900TL altına gelmeyen fiyatlama sonrasında ons altında yaşanan yükseliş ile birlikte yükselişin 920TL üzerine çıktığını görüyoruz. Bugün ons altında yükseliş devamı beklenebilir.

Kurda ise yükselişlerin sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Veri akışı sınırlı olmaya devam ederken jeopolitik risk ve stagflasyon fiyatlamaları altına olan talebin artmasına neden oluyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 925 ve 935 TL seviyesi direnç, 917TL ve 900 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.