Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 24 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 1.839 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 792 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.336 TL

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Altın fiyatları, yatırımcılar faiz artıtımlarına dair ipuçları elde etmek için Fed’in politika toplantısını beklerken belirgin bir değişim göstermedi. Öte yandan, enflasyon ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime dair endişeler güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini korumasını sağladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yatay seyrederek 1,836.21 dolar seviyesini kaydetti. ABD Altın vadeli işlemleri %0.3 artarak 1,836.80 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 785 TL, satış 792 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 786 TL. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 1.948 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.284 TL, satış 1.310 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.298 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.282 TL, satış 5.336 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 5.292 TL. 44 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.567 TL, satış 2.619 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.597 TL. 22 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.186 TL, satış 5.239 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.195 TL. 44 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.176 TL, satış 5.228 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.184 TL. 44 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 24 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 24 Ocak 2022 altın yorumları: Gram Altında son hafta gerçekleşen dar bant içindeki kur ve ons altın fiyatlamasının etkisinde kalmaya devam ediyor. Bugün her iki ürün grubunda benzer fiyatlamalar devam ederken küresel risk algısında bozulmanın şiddeti artması durumunda yükseliş hareketleri görülebilir.

Yükselişlerde 800TL üzerinde kar al denemeleri yapılabilir. 810TL yukarı yönlü kırılmadıkça yükselişler sınırlı kalabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gramda 800TL ve 815 TL seviyesi direnç, 790 TL ve 780 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.