Altın fiyatları son 1 ayın zirvesinde

Altın fiyatları, jeopolitik risklerin artması nedeniyle yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Altında yönü hangi gelişmeler etkiliyor? İşte altın piyasasında son durum...

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden krizin risk iştahını azaltması ve yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmesiyle yükselerek martın ortasından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Merkez bankalarının para politikalarındaki sıkılaştırma hamlelerini hızlandırmasına rağmen Rusya-Ukrayna savaşının şiddetli bir şekilde devam etmesi, riskli varlıklardan kaçışı ve güvenli liman alımlarını hızlandırdı.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER GÜVENLİ LİMANA TALEBİ ARTIRDI

Ukrayna’da savaş için kritik bir bölge olarak görülen Maripol’de Rus ve Ukrayna güçleri arasında yaşanan çekişme sürüyor. Ukrayna’da barışın tesis edilme ihtimalinin uzak bir geleceğe ertelenmesi şimdilik piyasadaki riskli varlıkların önünü keserken altın gibi güvenli limanları güçlendiriyor.

Öte yandan merkez bankalarının sıkı para politikasını hızlandırmayı gündeme alması altını aşağı yönlü baskılayan bir başka gelişme olarak görülüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri artırmak konusunda agresif bir yaklaşım sergileyeceğine dair işaretler artarken gözler bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında olacak.

Bunun yanında Avrupa Birliği’nin Rus gazına fiili ambargo uygulama olasılığı ve Avrupa’nın bir sonraki yaptırım paketinde ham petrole bazı kısıtlamalar getireceğine yönelik tehdidi de ekonomide risklerin artacağına ilişkin endişeleri körükledi.

ENFLASYON RİSKİ ALTINI GÜÇLENDİRİYOR

Enerji fiyatlarının daha da artacağına yönelik endişeler aynı zamanda enflasyon endişelerini de artırdı. Merkez bankaları her ne kadar fiyat artışlarına müdahale etmeye çalışsa da jeopolitik sorunların yarattığı fiyat artışlarının önüne geçilip geçilmeyeceği endişeleri bu gelişmelerle birlikte sürdü.

Altın, genellikle yüksek enflasyona karşı önemli bir koruma aracı olarak kabul ediliyor. Tüm bu gelişmeler hem riskli varlıklardan kaçışa karşı güvenli liman olması hem de enflasyona karşı korunma aracı olması nedeniyle altın fiyatlarını destekliyor.

Bununla birlikte şu anda piyasaların çoğunun Paskalya tatilinde kapalı kalması nedeniyle işlem hacmi düşük. Bu da fiyatlardaki oynaklığı artıran bir gelişme.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Singapur merkezli yatırım şirketi CMC Markets analisti Kelvin Wong, “Altın, yükselen enflasyon ve artan jeopolitik riskle güçleniyor. Kilit direnç seviyesi olan 1975 doların üzerine yükselen fiyatların yatırımcıları yükseliş yönüne çekmiş olması muhtemel” dedi.

Finans sitesi DailyFX’in döviz stratejisti Ilya Spivak, konu ile ilgili değerlendirmesinde altındaki kısmi yükselişin Rusya Ukrayna savaşının yarattığı risklerden kaçınma ile ilgili olduğunu, bunun yanında zayıf likiditenin de fiyat hareketini artırabileceğini belirtti.

Spivak, 2 bin dolarlık seviyenin önemli bir direnç noktası olduğunu ancak kalıcı kazançlar elde etmek için 2 bin 100 dolar gibi daha anlamlı zirveler gerekebileceğini belirtti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Spot piyasada altın, sabah saatlerinde yüzde 0,6 artışla ons başına 1990 dolardan işlem görerek 14 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,8 artışla 1991 dolara yükseldi.

Kapalıçarşı’da altın fiyatları ise ons altının yanında dolar/TL’deki fiyat hareketini de takip ediyor. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 14,64’le yatay seyrederken geçtiğimiz haftayı 928 TL’den kapatan gram altın 936 TL seviyesinden işlem gördü.

Çeyrek altın sabah saatlerinde 1522 TL alış ve 1535 TL satış seviyelerinden işlem görürken Cumhuriyet altını ise 6 bin 74 TL alış ve 6 bin 118 TL satış seviyelerinden işlem gördü.

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