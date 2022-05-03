Altında yarım gram dönemi başladı

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ziyaret ettiği Kuyumcular Çarşısı’nda, yarım gram altın satışına şahit oldu

Deniz AYHAN

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Düğünlerde gelin ve damada takılan tam, yarım ve çeyrek altın artık hayal oldu. “Gram altın” dönemine geçildi. Ağırlaşan hayat şartları nedeniyle halkın bütçesi ona da yetmeyince, piyasaya şimdi de “yarım gram altın” çıktı.

TAM ALAN KALMADI

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ziyaret ettiği Kuyumcular Çarşısı'nda, yarım gram altın satışına şahit oldu. Şevkin, “Vatandaş artık yarım gram altını bile zor alıyor'' dedi. Şevkin'in sohbet ettiği kuyumcular, “Set altın, tam altın, çeyrek altın dönemi bitti. Artık vatandaş yarım gram altın almaya çalışıyor. Görünümü çeyrek altın ile aynı olan ancak düşük ayarlı ve 350 liraya satılan çeyrek baskı altın da piyasaya çıktı” dediler.

Eskiden set alınırdı şimdi alyans alamıyorlar

Kuyumcu Erhan Örgen, “Düğünlerde yarım gram altın dönemi başladı. Düşük ayarlı çeyrek altın da çıktı. Eskiden setler vardı. Şimdi gençler alyanslarını bile alamıyor” diye konuştu. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Bir grup azınlık dışında herkes perişan” saptaması yaptı.