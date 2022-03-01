Amerikan borsalarından Rus şirketler için yeni karar

New York Menkul Kıymetler Borsası ve Nasdaq Borsası, Washington yönetiminin Ukrayna'nın işgalinin ardından uyguladığı finansal yaptırımların ardından dün bazı Rus hisselerinin alım satımını durdurdu.

Sozcu.com.tr

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Nasdaq ve New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE), Rusya merkezli bazı şirketlerin hisse senetlerinin alım satımını geçici olarak durdurdu.

NYSE web sitesinde yer alan bilgiye göre, Rus telekom operatörü Mobile TeleSystems, madencilik ve çelik şirketi Mechel ve çevrimiçi emlak ilanları şirketi Cian hisselerinin ‘mevzuat endişesi’ nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

DEV RUS ŞİRKETLER LİSTEDE

Nasdaq ise arama motoru Yandex ve çevrimiçi perakendeci Ozon Holdings’in de aralarında bulunduğu Rus şirketlerinin hisselerinin alım satımını durdurdu. Rusya’nın Amazon’u olarak adlandırılan Ozon, ilk halka arzını 2020’de Nasdaq’ta gerçekleştirmişti.

WSJ’nin aktardığı bilgiye göre, konu ile ilgili bilgi veren yetkililer NYSE ve Nasdaq’daki uygulamaların geçici olduğunu belirtti. Kurumlar nihai kararlarını verebilmek için uygulanan yeni yaptırımları inceleyecek. WSJ’nin haberine göre, şirketlerin borsadan çıkarılma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

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