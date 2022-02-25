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Anadolu Efes, Ukrayna’daki üretim ve satış faaliyetlerini durdurdu

Rusya ve Ukrayna'da faaliyet gösteren bira üreticisi Anadolu Efes, KAP'a yaptığı açıklamada Ukrayna'daki üretim ve satış faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

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Anadolu Efes, Ukrayna’daki üretim ve satış faaliyetlerini durdurdu

Rusya ve Ukrayna’da faaliyet gösteren bira üreticisi Anadolu Efes, dün Rusya’nın işgale başlamasının ardından çalışan güvenliği sağlamak için Ukrayna’daki üretim ve satış faaliyetlerini durdurdu.

Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Rusya’daki faaliyetler ise devam edecek.

3 FABRİKADA 3 BİNE YAKIN ÇALIŞAN

Anadolu Efes’in Ukrayna’da üç bira fabrikası ve 3 bine yakın çalışanı bulunuyor.

Şirket, gelirlerin yüzde 5’ini, FAVÖK’ün ise yüzde 2’sini Ukrayna’dan sağladığını belirtti.

Şirket iki pazardaki durumu değerlendirerek 2022 hedeflerinde değişiklik yapabileceğini de belirtti. (REUTERS)

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