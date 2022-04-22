Anadolu Efes’ten Rusya ve Ukrayna hamlesi

AB Inbev, Rusya ve Ukrayna faaliyetlerini, ortağı Anadolu Efes'e satmak için görüşmelere başladı.

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Dünyanın başlıca bira üreticilerinden AB Inbev, Rusya ve Ukrayna’daki bira üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten iştirakindeki payları, ortağı Anadolu Efes’e satmak için görüşmelere başladı.

Anadolu Efes tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Bud markasının Rusya’daki üretiminin ve satışının askıya alınmasına ilişkin talebi de yapılacak anlaşmaların bir parçası olarak değerlendirilecektir” denildi.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş nedeniyle en az 5 milyon Ukraynalının ülkesini terk ettiği tahmin edilirken batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle pek çok batılı şirket Rusya’daki faaliyetlerini ya durdurdu ya da ülkeden çıktı.

AB Inbev aynı zamanda Anadolu Efes’in de yüzde 24 hissesine sahip. (REUTERS)

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