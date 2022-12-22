Asgari ücret ne zaman belli olacak, ne kadar olacak? Asgari ücret 9 bin lira olur mu?

Asgari ücret için komisyonda uzlaşma sağlanamadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Bilgin ve işveren sendikası ile buluşmasının ardından bugün zammı açıklayacak. Asgari ücret için 9 bin lira talep eden işçi sendikasına çıkışan Cumhrubaşkanı Erdoğan "Öyle herkesin her söylediği ile adım atacak halimiz yok" açıklamasında bulunmuştu.

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Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışanın yanı sıra, asgari ücret üzerinde almasına rağmen maaşı zam oranına göre şekillenecek milyonlarca çalışan da açıklanacak zam oranını bekliyor. Üç toplantı gerçekleştiren komisyon ardından uzlaşma çıkmamış, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Teklifimizi bakan beye ve komisyona ilettik. Bizim resmi teklifimiz 9 bin TL” açıklamasında bulunmuştu.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. “Bakanımla görüştüm, inşallah asgari ücreti yarın açıklayıp, yoluna koyacağız” dedi.

Grup toplantısı sonrası TBMM koridorlarında bir gazetecinin “Asgari ücret 9 bin TL olur mu?” sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

– Bakanımla işveren sendikası başkanıyla oturulur konuşulur. Değerlendirmemizi yaparız inşallah hayırlı bir adım atar neticeye varırız.

– Öyle herkesin her söylediği ile adım atacak halimiz yok, çünkü bizim sırtımızda küfe var, sırtında küfe olmayanlar rahat konuşur, bizim sırtımızdaki 85 milyonun taşındığı bir küfedir.

– Bunların hepsini düşüneceğiz eğitimden sağlığa adaletten emniyete ulaşımdan alt üst yapı sorunlarına kadar, bunlar bir şeyle yapılacak değil mi sırtında küfe olmayanlar bol boy atıp tutuyorlar.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Dünkü toplantıya, komisyonda işçiyi temsil eden Türk-İş’in Genel Sekreteri Pevrul Kavlak’ın katılmasına rağmen toplantı bitiminde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın açıklama yapması dikkat çekmiş; Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu, bu teklifin altındaki bir rakama imza atmayacaklarını söylemişti

Peki işverenin 9 bin TL’yi kabul etmesi mümkün mü, daha altı olacaksa da seçim öncesi işçi kesiminin olmadığı bir asgari ücret masasına hükümetin yaklaşımı nasıl olur, işverene yeni destekler mi verilir?

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, 8 maddede öngörülerini paylaştı.

Dünkü toplantı sonrası rakam açıklanması beklenirken yine bir sonucun çıkmadığını belirten Çelik, “Ancak Türk-İş Başkanı “9 binin altı olmaz” diyerek komisyon toplantısına girip işçi heyetini alıp çıktı. Açıklamayı işçi heyeti başkanı Kavlak'ın değil Türk-İş Başkanının yapması önemli bir nokta” değerlendirmesini yaptı.

ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL OLUR MU?

Türk-İş’in asgari ücrete muhalif kalıp, hükümet ve işveren bloğunun 8 bin 500 civarında bir asgari ücret belirlemesinin de ihtimal dahilinde olduğu tahmininde bulunan Prof. Dr. Çelik, “Böylece Türk-iş durumu kurtarabilir. Ancak bu seçenek hükümet ve Cumhurbaşkanı açısından kabul edilebilir değil. Çok mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.

Çünkü işçi kanadının muhalif olduğu bir asgari ücreti işverenlerle birlikte belirlemenin seçim öncesi tercih edilebilir olmadığının altını çizen Çelik, “Hükümet ve Cumhurbaşkanı, işçi ve işverenin üzerinde anlaştığı miktarın bir miktar üzerinde bir asgari ücreti açıklamak isteyecektir. Dolayısıyla buradan geri dönüş çok mümkün değil” dedi.

“Dahası, Türk-İş Başkanı’nın iktidarı zor duruma düşürecek bir hamle yapması da ihtimal dahilinde değil” diyen Prof. Dr. Çelik, “Peki ne olabilir? Üç tarafın evet diyeceği 9 bin+ formülü nasıl olacak?” sorusunu şöyle yanıtladı:

‘KABAK İŞKUR’UN BAŞINA PATLAYABİLİR’

“İhtimal odur ki, kabak İşsizlik sigortası ve İŞKUR'un başına patlayacak. İŞKUR kaynaklarından işverenlere ciddi bir destek verilecek.

Örneğin asgari ücret desteği 100 liradan 400 veya 500 liraya çekilecek ve/veya ek SGK prim desteği sağlanacak. Bu da İŞKUR'a yüklenecek.

İşte işsizin parası ile “kazan-kazan” formülü!”

‘İŞSİZLİK FONU’NDAKİ 120 MİLYAR TL KULLANILABİLİR’

9 bin TL asgari ücreti mümkün kılmak için İşsizlik Fonu kaynaklarına dikkat çeken Çelik, şöyle devam etti:

“İşsizlik Fonu’ndaki 120 milyar TL seçim öncesi asgari ücret desteği olarak kullanılacak. Üç taraf da zevahiri kurtaracak.

Umarım ve dilerim böyle olmaz ama asgari ücrette kabak sanki İşsizlik Sigortası Fonu’nun başına patlayacak.

İŞKUR kaynakları işverenlere asgari ücret desteği olarak verilmek yerine işsizlere ödenmeli.

Resmi işsizlerin sadece yüzde 11’i işsizlik ödeneği alabiliyor. İşverenlere ise bol kepçe İŞKUR teşviki veriliyor.”

Türk-İş’in bu hamle ile el yükselttiğini belirten Çelik, “Bu hamle ile asgari ücretin 8 bin-8 bin 500 bandında olması ihtimali ortadan kalktı. Türk-İş 9 binin altına inemez. Hükümet de inemez. İşverenlerin ise 9 bin+ bir miktara evet demesi zor” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

NET 5 BİN 500 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.