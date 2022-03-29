Asgari ücretliyi aç bırakmayız, artırırız

Asgari ücret zammına siyasilerden sonra zammı asıl yapacak olan iş dünyasından destek geldi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Aç bırakmayız, artırırız” dedi.

Erdoğan SÜZER

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Yıl başından bu yana yağan zamlar karşısında alım gücü iyice düşen asgari ücretlilere yıl ortasında ek zam yapılması taleplerine sanayiciler de destek verdi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, asgari ücret zammının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, “İnsanları aç bırakamazsınız. Ara zam için yasa çıkmasa da şirketlerimiz telafi zammını pandemide olduğu gibi bir şekilde yapacaktır” dedi.

TÜKETİM FRENLENMEMELİ

ASO Başkanı Özdebir, enflasyon artışıyla ücretlinin alım gücünün düştüğünü, enflasyondaki yükselişin önümüzdeki dönemde devam edeceğini söyledi. İşletmeleri aile gibi düşünmek durumunda olduklarını ifade eden Özdebir, “Çalışanlarımız ne kadar mutlu olursa, sorun ne kadar az olursa o kadar verimli olurlar. Hayat standartlarındaki erimenin mutlaka düzeltilmesi gerekir” dedi. Başkan Özdebir, asgari ücrete yıl ortası zammı verilmesi konusunda kanuni düzenleme yapılabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Kanun çıkarılmasa bile işletmeler çalışanlarının gelirini bir şekilde artırmak durumunda olacaktır. Asgari ücret enflasyon karşısında eriyor. İnsanları aç bırakamazsınız. Piyasada tüketim eğilimi de frenlenirse bu enflasyonun yanı sıra durgunluğa ve işsizlik artışına neden olabilir. Bu durum ciddi tehlike barındırıyor. İşletmeler gerektiğinde üç kişi yerine iki kişiyle çalışır ama yanındaki insanların gelir kaybını gücü yettiği oranda telafi eder.”

DOLAR 30-40 TL OLURDU

Başkan Nurettin Özdebir, kur korumalı mevduat sisteminin döviz açığının yaşandığı, ülkeden yabancı sermaye çıkışının ve dövize bireysel talebin arttığı bir dönemde mecburiyetten getirildiğini söyledi. Bu operasyonla zaman satın alındığını, ancak sistemin nereye kadar sürdürülebileceğinin bilinmediğini belirten Özdebir, “Eğer kur koruma önlemi alınmasaydı dolar kuru belki de 30-40 lira olurdu” dedi.

STOKTAKİ ENFLASYON KORKUTUYOR SAVAŞ ENFLASYONU YÜKSELECEK

– Üretici fiyatlarında son dönemde yaşanan fiyat artışlarının tüketici fiyatlarına hala tam yansımadığını belirten ASO Başkanı Nurettin Özdebir, bu durumu “stoktaki enflasyon” olarak tanımladıklarını söyledi. Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın öncelikle üretici enflasyonunu daha da artıracağını belirten Başkan Özdebir, “Buğdayı, ayçiçeğini, demiri, çeliği, hurdayı bu ülkelerden alıyoruz. Savaşın ithalat fiyatlarımıza etkisi ile birlikte üretici enflasyonunun ilk aşamada artması ve sonrasında tüketiciye yansıyan fiyatların daha da artması, Türkiye'de enflasyonu besleyen sebep olacak” dedi.