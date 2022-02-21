ATO Başkanı Baran’dan ticari işletmeler için indirimli tarife çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, hükümetin kademeli elektrik tarifesi ile ilgili yaptığı çalışmaya tacirlerin de dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

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ATO Başkanı Gürsel Baran, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 1 Mart'a kadar tamamlamayı hedeflediği ve esnafa indirimli tarife öngören düzenlemeye Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi ticari işletmelerin de dahil edilmesini istedi.

Üyelerinin son dönemdeki yüksek elektrik faturalarını ödemekte zorlandığını dile getiren Baran, ticarette aynı sektörde faaliyet gösteren ve farklı kuruluşlara kayıt olan işletmelerin eşit uygulamaya tabi tutulması gerektiğini kaydetti.

‘KÜÇÜK İŞLETMELER ÇOK ETKİLENDİ’

Baran, birçok işletmede elektrik faturalarının kira giderlerini geçtiğini belirterek, “Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler bu gider kaleminden çok fazla etkilendi. Birçok işletme için sürdürülebilirliği olmayan yüksek elektrik faturalarına indirimli tarife, reel sektörün devamı açısından çok önemli” diye konuştu. (İHA)

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