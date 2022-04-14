Abone Ol

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası, bugünkü toplantıda faizleri sabit tutma kararı aldı. Beklentiler de bu yöndeydi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:50 - 14 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası, mevduat faizini yüzde -0,50’de, ana refinansman faizini yüzde 0,25’te, marjinal fonlama faizini yüzde 0’da sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada “Veriler, varlık alımlarının 3. çeyrekte bitirilmesi beklentisini destekliyor. Net varlık alımı bitişi sonrası faizler zamanla yükselecek” dendi.

Euro bölgesi enflasyonu, martta yüzde 7,5 ile rekor kırmıştı.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı İlginizi Çekebilir Merkez Bankası faiz kararı açıklandı Enflasyonda Türkiye ile yarışan Arjantin'den bir faiz artışı daha İlginizi Çekebilir Enflasyonda Türkiye ile yarışan Arjantin'den bir faiz artışı daha TÜİK'ten izinsiz istatistiklere hapis cezası geliyor İlginizi Çekebilir TÜİK'ten izinsiz istatistiklere hapis cezası geliyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP Arjantin Avrupa Ekonomi enflasyon Euro euro bölgesi faiz Merkez Bankası Türkiye