Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası, mevduat faizini yüzde -0,50’de, ana refinansman faizini yüzde 0,25’te, marjinal fonlama faizini yüzde 0’da sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada “Veriler, varlık alımlarının 3. çeyrekte bitirilmesi beklentisini destekliyor. Net varlık alımı bitişi sonrası faizler zamanla yükselecek” dendi.

Euro bölgesi enflasyonu, martta yüzde 7,5 ile rekor kırmıştı.