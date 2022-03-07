Avrupa’da bin metreküp doğalgaz fiyatı 3 bin doları aştı

Savaş öncesinde 850 dolar civarında olan Avrupa'da bin metreküp doğalgaz fiyatı bugün 3 bin 725 doları aşarak rekor tazeledi. Dünyayla birlikte Türkiye'nin de doğalgaz faturasının hızla artması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Rus petrolünü de yaptırım kapsamına almayı planladığını açıklaması, petrolle birlikte doğalgaz fiyatlarını da uçurdu.

Bugün Brent petrolün varil fiyatı 139 doları görürken, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de nisan vadeli kontratlar için fiyatlar bugün yüzde 65’i aşan artışla 322 Euro‘yu gördü. Geçen sene şubatta 17 euro seviyelerinde olan bu rakam, Aralık 2021’de 166 Euro’yu görmüştü. Bu rakam savaş öncesinde ise 70 Euro civarındaydı.

322 Euro’luk TTF fiyatı, bin metreküp gazın fiyatının 3 bin 426 Euro (3 bin 725 dolar) olması anlamına geliyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Almanya’nın Rus gazını taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinde ruhsat sürecini dondurması, Kuzey Akım 2 şirketinin iflas başvurusu yapması, son dönemde doğalgaz fiyatlarını hızla yukarı taşımıştı.

Hızla genişleyen yaptırımlara Rus petrolünün de eklenmesi planı, finansal ve lojistik sorunlarla birleşince doğalgaz fiyatlarında da artış yaşandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Medvedev, Almanya’nın Kuzey Akım 2 kararı üzerine geçen hafta Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Avrupalıların doğalgaza 2000 Euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz” demişti.

TÜRKİYE NASIL ETKİLENECEK?

Türkiye’nin boru hatlarından aldığı doğalgazın önemli bölümü petrol fiyatlarına endeksli ve bu fiyatlar Brent petrolün son 9 aylık ortalama fiyatına göre 3 ayda bir güncelleniyor. Bu nedenle Avrupa’daki spot doğalgaz fiyatlarındaki değişimler, uzun dönemli kontratları doğrudan etkilemiyor.

Ancak Türkiye spot fiyatlarla da boru gazı ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alıyor. Bu fiyatların da Avrupa fiyatlarına paralel olarak hızla artması bekleniyor.

Enerji sektörü kaynakları, Türkiye'nin şu an doğazgazda ithalat maliyetinin bin metreküp için ortalama 700 dolar civarında olduğunu tahmin ediyor. Boru gazında ortalama 310 dolar olan maliyet, spot LNG ile birlikte ortalamada 700 dolara yükseliyor.

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