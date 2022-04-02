Avrupa’nın ısınamayan ülkesiyiz

Türkiye bir kışı battaniye altında geçirirken, doğalgaza gelen zamlar sonrası ‘fakirlikten evini yeterince ısıtamayanlar’ın oranı da hızla artıyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Türkiye, Eurostat verilerine göre halihazırda evini ısıtamayanların oranında Avrupa ülkelerine fark atıyor. Doğalgaz zamları için TL hesabı yapılıp, satın alma gücü tamamen bir tarafa bırakılarak “Hâlâ Avrupa'dan ucuz” savunması yapılıyor. Oysa Türkiye'de vatandaşlar çok derin bir yoksullaşma içinde ve Eurostat verilerine göre 2020'de “evini ısıtamayanlar” tablosunda yüzde 20'lik oranla hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinin zirvesinde. Isınamayanların oranı Avrupa ortalamasında yüzde 8. Türkiye'yi geçebilen sadece 3 ülke var: Arnavutluk, Bulgaristan ve Litvanya.

DAHA DA ARTTI

Türkiye'de 2020 itibarıyla halkın yüzde 20'sinin yoksulluk nedeniyle evini gerektiği kadar ısıtamadığı son verilere yansırken, İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan yeni araştırma bu oranın 2021 için çok daha arttığını ortaya koyuyor. Zira araştırmaya katılanların yüzde 76'sı, enerji zamları ile ‘evini daha az ısıtarak' mücadele ettiğini belirtiyor.

Hesap satın alma gücüne takılıyor

BOTAŞ son zamma gelen tepki sonrası Avrupa'daki bazı ülkelerde doğalgaz fiyatının Türkiye'den “çok daha pahalı” olduğuna ikna etmek için bir tablo yayınladı. Buna göre örneğin İngiltere'de doğalgazın metreküpü 17.8 TL iken Türkiye'de 2.8 TL. Ancak BOTAŞ tabloda İngiltere'de asgari ücretin 26 bin 914 TL'cik olduğunu belirtmiyor ve hesabı satın alma gücüne takılıyor.