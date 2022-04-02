AYM: SGK hata yaptı, parayı ödeyecek

SGK, tahsil ettiği fazla sigorta primlerini Pegasus Havayollarına iade etmekten kaçındı. Dava Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitti. Sonunda Pegasus kazandı.

Yusuf DEMİR

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Sosyal Güvenlik Kurumu, yanlış hesap yaparak fazladan tahsil ettiği primleri iade etmek istemeyince Pegasus Havayolları konuyu yargıya taşıdı.

Dosya Anayasa Mahkemesi’ne kadar gitti. 3 yıl sonunda sonuçlanan Yüksek Mahkeme’nin karar metninde ararda şu bilgilere yer verildi:

Başvurucu, 1/10/2008 tarihinden sonraki dönem için kısa vadeli sigorta kolları priminin “Havayolu ile Yolcu Taşımacılığı” kodu üzerinden yüzde 2 olarak hesaplanması gerekirken idarenin hatalı dönüşüm işlemi sebebiyle yüzde 6,5 olarak hesaplandığını belirtmiş;

Bu suretle fazladan prim ödenmesine neden olunduğunu iddia etmiştir. Başvurucu sonuç olarak idarenin hatası sebebiyle fazladan prim tahsil edilmesinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğini belirtmiştir.

Başvurucu; Yeni Tarife’nin yürürlüğe girmesinden sonra SGK tarafından yapılan iş kolu kodu dönüşüm işleminin tebliğ edilmemesi sebebiyle hatalı tespite itiraz hakkını kullanamadığını, bunun hak arama hürriyetini ihlal ettiğini ileri sürmüştür.

5510 sayılı Kanun’un mülga 83. maddesi uyarınca dönüşüm işlemi sonucunda belirlenen iş kolu kodunun tebliğ edilmesi gerektiğini savunan başvurucu, Bakanlar Kurulu kararıyla kanundaki bu gerekliliğin ortadan kaldırılamayacağını belirtmiştir.

Başvurucu, SGK tarafından 21/4/2010 tarihinde ilgili birimlere gönderilen yazıda hatalı dönüşüm işlemlerinin resen düzeltilmesi istendiği hâlde kendi iş kolu koduna ilişkin hatanın düzeltilmediğinden ve bu suretle fazladan prim tahsiline devam edildiğinden yakınmıştır. Başvurucu, idarenin hatalı işleminden kaynaklanan zararların idarece tazmin edilmesinin Anayasa’nın 125. maddesinin bir gereği olduğunu öne sürmüştür.

AYM: “HATALI PRİM TAHAKKUKU YAPILDI”

Anayasa Mahkemesi inceleme sonunda şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Somut olayda başvurucudan kanuni dayanağı olmaksızın fazladan kısa vadeli sigorta primi tahsil edildiği yukarıda saptanmıştır

Somut olayda -kimden kaynaklanırsa kaynaklansın- hatalı prim tahakkuku yapıldığı açıktır.

İdare, hatanın farkına vardığı anda bunu düzeltmekle yükümlüdür. Hataen fazladan tahsil edildiği açık olan primin hatanın başvurucudan kaynaklandığı gerekçesiyle iade edilmemesi hukuka bağlı idareden beklenebilecek bir davranış değildir.

Bir hukuk devletinde idarenin haksız yere tahsil ettiği açık olan bir alacağı iade etmemesi düşünülemez.

HÜKÜM: HAK İHLALİ

Açıklanan gerekçelerle;

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak Anayasa’nın 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ve mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Bakırköy 20. İş Mahkemesine (E.2014/73, K.2016/138) GÖNDERİLMESİNE

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

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