Bakan Nebati: Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Faiz ve kur odağında sığ bir alanın içinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Antalya’da düzenlenen Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) İş Zirvesi’nde konuştu.

“Ayağımızın tozuyla Londra'dan geldik. Önce Fransa'da İklim ve Şehircilik Bakanı'mız Murat Kurum Bey ile istişareler gerçekleştirerek fon yatırımcılarıyla bir araya geldik. Türkiye tam bir ilgi alanıdır” diyen Nebati, “Gelebilecek her türlü yatırım için başta bürokratik engeller olmak üzere her türlü engellerin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz” dedi.

Nebati, Fransa'da yabancı yatırımcılara hitabında “Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var” demiş ve Türkiye’de tepkilere neden olmuştu.

“Milli para birimimize lütfen güvenin” diyen Nebati, “Faiz ve kur odağında sığ bir alanın içinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah” dedi.

Nebati ayrıca, “Elbette her şirket kazanacak. Ama bu işten farklı bir şekilde gelir elde edeceğim diyenlere enflasyonla mücadele timi gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

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