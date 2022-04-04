Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması: Piyasada işler elhamdülillah iyi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yüzde 61,1'e yükselen mart ayı enflasyonu ile ilgili, "Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz" dedi. Nebati, "Piyasada işler elhamdülillah iyi, piyasalar canlı" yorumunda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşması programında konuştu.

Nebati’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

İki yıl süren salgını hatırlayın. İki yıl önce bugün kapanmış, evimizde ne olacağını düşünüyorduk. Ama hükümetin aldığı proaktif kararlarla işlerin devam etmesi noktasında dünyaya örnek adımların atıldığı süreç iki yıl sürdü. İki yıl süren salgın Türkiye’ye çok şey kazandırdı. Küresel bir merkez, tam bir üretim merkezi ve tüm tedarikçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak.

Bu salgın tam bitti derken tam bitti derken savaş ile birlikte emtia fiyatlarının normalleşeceği dönemde yükselmesine ve yükselen enflasyon ve oluşan belirsizlik nedeniyle küresel ekonominin bir miktar yavaşlamasına sebep olmuştur.

‘SAVAŞ ENFLASYONİST BASKIYI ARTIRDI’

Son 2 yıldır salgın nedeniyle olağandışı bir dönemi yaşayan ve bunu derin hisseden bir çağdaşlar grubuyuz. Dünya ekonomisi Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle bir kez daha sarsıldı. Özellikle tarım ve enerji ürünlerinde yaşanan tedarik sıkıntıları ülkeler üzerindeki enflasyonist baskıyı daha da artırdı. Küresel düzeyde yaşanan emtia fiyat artışları ve arz sıkıntılarının etkisini en aza indirebilmek için adımlar atmaya devam ediyoruz.

Dünya ekonomilerinin sorunu artan enflasyon. Bu sorun her geçen gün ve ay en büyük enflasyon dalgasıyla mücadele etmek durumunda..

‘ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN ADIM ATIYORUZ’

Ülkemize de ekonomik gerekçelerden uzak fiyat oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji tarım ve emtia fiyatlarındaki artış ile tedarik sürecindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar enflasyonun yükselmesinde etkili oluyor.

Bizler mart itibarıyla yüzde 61,1’e yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını kalıcı olarak sürdürmek noktasında kararlı adımlar atmaktayız. Bu amaçla öncelikle kur korumalı mevduat ve katılım hesabı çeşitli finansal enstrümanlar ile döviz kurlarındaki oynaklığı kısa zamanda giderdik.

KKM 1 NİSAN İTİBARIYLA 695 MİLYARA ÇIKTI

Spakülatif, ve makro ekonomik göstergelere uyumlu olmayan kurlara yönelik davranışlardan bozukluğu kalıcı bir şekilde iyileştiren ilk adım olan kur korumalı mevduat hesabı, Türkiye’de uzun zaman sonra kurun öngörülebilir olması noktasında en önemli sac ayaklarından birini ortadan kaldırmış durumdayız. KKM ile Döviz kurunda stabilizasyon sağlandı. İş ve yatırım ortamında öngörülebilirliği artırdı ve enflasyon üzerindeki kur baskısını azalttı. KKM hesaplarındaki bakiye 1 Nisan itibarıyla 695 milyar TL’ye ulaştı.

ENFLASYON MAKUL SEVİYEYE İNECEK

Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz. Piyasada işler elhamdülillah iyi, piyasalar canlı. Kapasite kullanım oranları yüzde 80’lerde. Ticaret iyi. Bundan sonra yapmamız gereken şey, fiyatlardaki davranış bozukluğun giderilmesiyle ve makro ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle yatay bir geçişten sonra enflasyon sarmalından çıkacağımız döneme gireceğiz.

‘ZORLUĞUN FARKINDAYIZ’

Ekonomik kararların belli bir süreye ihtiyacı var. Türk ekonomik modeli devreye girdiğinde kur riskini aldık. Şimdi bunu ve etkilerini yaşıyoruz. Bundan sonraki süreç iyileştirmelerin gerçekleştiği, yazın tarım ürünlerinde havalar çok iyi gitti, verim paylamasi olacak, turizm beklentilerimiz beklentilerin de ötesine gidecek. Zor bir süreç, zorluğun farkındayız. Bizi verdiğini biliyoruz. Üstesinden nasıl geleceğimizi çok iyi biliyoruz.

20 Aralık’ta ‘döviz şuraya kadar gidecek’ diye karalar bağlayanlar vardı. Etkilerini şimdi görüyoruz. Faiz artırılmadan olmaz diyenler vardı. Elhamdülillah o da tamam. Piyasa artık faiz oranlarının nerede olması gerektiğini çok iyi bir şekilde takip ediyor. Enflasyonla ilgili yapılması gereken şeyleri hep beraber yapacağız. Hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumaya devam edeceğiz.

Enflasyon davranışlarda bozukluğa sebep olmuştur. Ama bunun atalet haline dönüşmesi noktasında, beklentilerini enflasyon daha da yükselecek üzerine kuranlar ve bunun üzerine fahiş fiyat uygulayan işletmeler takibimiz altındadır. Bu kapsamda 40 bini aşkın işletme bakanlığımızca saha denetimlerine tabi tutulmuştur.

Elbette tüm sorunların sıfırlanması gibi bir hayat, bir dünya yok. Ama zorluklara karşı birlikte hareket etmek en temel başarı kriteridir. Zorlukları aşacağız ama ‘öldük bittik’ yaygarası yapanlarla değil. Bunu aştığımız zaman yaygara yapanların bu ülkenin her türlü olanağından fazlasıyla yararlanacağı bir dönem gelecek. Gözlerimizi kapatıp zorlukları görmezlikten gelmiyoruz.

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