Bakan Nebati’nin ABD temasları sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'de bazı şirket yöneticileri ile bir araya geldi. Nebati ayrıca G20 Yükselen Piyasa Ekonomileri Toplantısı hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyetin ABD temasları sürüyor.

19- 22 Nisan’da Washington’da düzenlenen ‘G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’ ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları’na katılmak üzere ABD’ye giden Nebati, buradaki temaslarla ilgili bilgi verdi.

19 Nisan’da ABD’ye giden Nebati, Twitter hesabından, ABD Ticaret Odası'nın düzenlediği yuvarlak masa toplantısında Amerika’nın önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiğini belirterek, “Devreye aldığımız uygulamalar ile ülkemizin ekonomik görünümü hakkında bilgiler vererek Türkiye’nin yatırım potansiyelini detaylıca aktardık” dedi.

G-20 TOPLANTISIYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

G20 Yükselen Piyasa Ekonomileri Toplantısı’na da katılan Nebati, bu toplantıyla ilgili, “Jeopolitik şoklar, yüksek emtia, gıda ve enerji fiyatlarının yanı sıra küresel finansal koşulların ekonomik etkilerinin ele alındığı görüşmede kırılganlıklara karşı ortak çabanın ve küresel iş birliğinin önemini vurguladık” dedi.

Nebati sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “göç ve zorla yerinden edilme konusunda sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulması önerisini yinelediklerini” ifadelerini kullandı.

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