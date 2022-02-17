Bankacılık devinde cinsiyet eşitsizliği: İşte ücret farkları

İspanya Merkezli bankacılık devi BBVA, kadın ve erkek personele verdiği ücretler arasındaki farklara ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Meksika, Türkiye ve İspanya'da faaliyet gösteren bankada erkek personelin kadın personelden daha fazla kazandığı, orta ve üst kademelerde maaş farkının daha da açıldığı görüldü. Banka 2021'de bu farkın daraldığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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İspanya’nın en büyük ikinci bankası olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), erkek ve kadın personel arasındaki maaş farkını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada farkın 2021’de daraldığı belirtildi. Banka bunun kadınlar için daha iyi fırsatlar yaratma çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

BBVA kadın ve erkek personele verdiği ücretler arasındaki farklara ilişkin verileri 2018’den bu yana yayınlıyordu. Bu yılki verilere göre, bu fark 2018’den bu yana ilk kez daraldı. Ancak bankanın faaliyet yürüttüğü Meksika, Türkiye ve İspanya’da kadın ve erkek personeller arasındaki maaş farkı hâlâ çok büyük.

Banka verilerine göre ortalama ücret farkı yüzde 4,3’ten yüzde 3,6’ya düşmüş durumda. Ancak bu fark piyasanın oldukça üzerinde. Ayrıca BBVA’nın kârına en fazla katkıda bulunan pazar olan Meksika’da daha düşük ücretli “temel” pozisyonlardaki kadın işçilerin, erkek meslektaşlarından daha fazla kazandığı ortaya çıktı.

YÖNETİCİ POZİSYONLARINDA FARK DAHA FAZLA

Orta kademe yönetici pozisyonundaki İspanyol erkekler 2021’de ortalama 120 bin 836 euro kazanırken aynı pozisyonlardaki kadınlarda bu rakam 106 bin 558 euro oldu. Meksika’daki erkek yöneticiler 2021’de ortalama 144 bin euro, kadınalar ise 107 bin euro kazandı.

Ayrıca kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik maaşlarla da sınırlı değil. Yönetici kademelerinde kadın sayısının ağırlığının az olduğu görülürken erkek personelin sayısının ise alt kademelerde daha düşük olduğu görüldü. Grup genelinde, yönetimde ortalama yüzde 67,5’ler yer alırken alt kademe pozisyonların yüzde 55,3’ünü kadınların aldığı görüldü.

GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

Banka açıklamasında, 2021’de kadın ve erkek arasındaki mesleki olanaklarını dengelemek amacıyla cinsiyet çeşitliliğini desteklemek için bir dizi girişim başlatıldığını duyurdu. Bu girişimler arasında, kadın personelin yetenek seçim süreçlerine yönlendirilmesi için daha proaktif bir şekilde çalışılması ve esnek bir çalışma ortamı sağlanması yer alıyor.

2019’da İspanya’nın en büyük bankası Banco Santander’ın başkanı Ana Botin, sektördeki ücret farkını daraltmaya yardımcı olmak için cinsiyet kotalarının uygulanabileceğini, ancak şimdilik bunların getirilip getirilmeyeceğinin belli olmadığını açıklamıştı. Banka, 2025 yılına kadar kadınların yönetimdeki payını yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor.

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