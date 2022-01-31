Bankalar 2021’de 92 milyar TL net kâr açıkladı: Kamu yüzde 0,2, özel yüzde 91 artırdı

Bankacılık sektörünün 2021'deki net kârı bir önceki yıla göre yüzde 57.4 artarak 92,1 milyar liraya çıktı. Kamu bankalarının toplam net kârı yüzde 0,2 artışla 21,5 milyar TL olurken, özel bankalar yüzde 90,5 artışla 70,6 milyar TL'ye ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Bankacılık sektörünün 2021 yıl net kârı bir önceki yıla göre yüzde 57.4 artarak 92,1 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, Aralık 2021 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 9.2 trilyon lira olurken, en büyük aktif kalemi olan krediler önceki yıla göre yüzde 37 artışla 4.9 trilyon liraya ulaştı.

Aralık 2021’de 1,2 milyar TL olan sektörün net kârı, Aralık 2021’de yüzde 1294 artışla 16,8 milyar TL’ye yükseldi.

KAMU YERİNDE SAYDI, ÖZEL İKİYE KATLADI

Kâr rakamlarında özel ve kamu bankaları arasındaki büyük fark dikkat çekti.

Kamu bankalarının 2021 yılı toplam net kârı, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 0,2 artışla 21,5 milyar TL olurken, özel bankaların net kârı yüzde 90,5 artışla 70,6 milyar TL’ye ulaştı.

TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI YÜZDE 3.15

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3.15 oldu.

En büyük fon kaynağı olan mevduat ise 2020 yıl sonuna göre yüzde 53.5 artarak 5.3 trilyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 18.34 olarak gerçekleşti.



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