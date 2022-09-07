Bankalar kâr, vatandaş borç rekoru kırıyor

Kur Korumalı Mevduat’tan sonra bankalar kârlarını beşe katlarken vatandaşın son 3.5 ayda bankalara olan borcu ise 187 milyar lira arttı.

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■ Cem YILDIRIM

Kur Korumalı Mevduat uygulamasından sonra bankalar kâr rekoru kırıyor. Bankaların temmuz ayındaki kârı geçen yıla göre yüzde 505 artarak 38.7 milyar liraya çıktı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, vatandaşın ise son 3.5 ayda bankalara olan borçlarının 187 milyar lira arttığına dikkat çekerek, “Bankaların kârı rekor kırarken vatandaşın borcu çığ gibi büyüyor” dedi. Bankaların yılın ilk yedi aylık dönemindeki net kârının ise yüzde 417.2 artarak 207.9 milyar liraya kadar tırmandığını belirten Başevirgen, ‘iktidarın uyguladığı ekonomik yıkım programının, en çok bankacılık sektörüne yaradığını' söyledi.

5-10 LİRA İÇİN BİLE KREDİ KARTI

Vatandaşların yüksek enflasyon ve düşük gelir nedeniyle zorunlu harcamaları için bankaların kapısını çaldığını söyleyen Başevirgen, şunları kaydetti: “Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı borcu takiptekiler de dahil 26 Ağustos itibarıyla 1 trilyon 299 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 976 milyar lirası bireysel kredilerden, 323 milyar lirası da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 5.5 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 11.1 milyar liralık artış yaşandı. Cebinde parası kalmayan vatandaş kredi kartına yükleniyor.

5-10 TL tutarındaki alışverişlerde bile kredi kartı kullanılıyor. Kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 470 bini, kredi borcu bulunan vatandaş sayısı 36 milyonu aştı. Bankalar rekor kârda,

tüketici ise kart ve kredi batağında.”

Vatandaş yüksek faize çalışıyor

Vatandaşların tüketici kredisi ve kredi kartı borçları yüzünden bankacılık sektörüne ödediği faizin bu yıl ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49.4 artarak 95.3 milyar liraya kadar çıktığını söyleyen Başevirgen, “İktidarın faiz indirme masallarına rağmen vatandaşın faiz yükü geçen yıllara göre önemli ölçüde büyüdü. Geçen yıl bu dönemde bankacılık sektörüne ödenen faiz 63.8 milyar liraydı. Vatandaşlar yüksek faize çalışıyor” ifadesini kullandı.