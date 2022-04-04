Başbakan yardımcısı duyurdu! Devlet ve Merkez Bankası iflas etti

Lübnan Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami katıldığı bir televizyon programında, devletin ve Lübnan Merkez Bankası’nın iflas ettiğini ifade ederek, kayıpların devlet, Lübnan Merkez Bankası, bankalar ve mevduat sahipleri arasında dağıtılacağını belirtti.

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Lübnan adına Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri sürdüren heyetin başında bulunan Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami, dün akşam katıldığı yerel bir televizyon programında, devletin ve Lübnan Merkez Bankası'nın iflas ettiğini ifade etti.

“KAYIPLARI EN AZ ŞEKİLDE HALKA YANSITACAĞIZ”

Kayıpların devlet, Lübnan Merkez Bankası, bankalar ve mevduat sahipleri arasında dağıtılacağını aktaran Al-Shami, “Merkez Bankası gibi devlet de iflas etti. Kayıpları en az şekilde halka yansıtmaya çalışacağız ve söz konusu kayıplar devlet, Merkez Bankası, bankalar ve mevduat hesapları arasında paylaştırılacak” dedi.

IMF İLE GRÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

IMF ile devam eden müzakerelere de değinen Al-Shami, “Lübnan hükümeti ile Uluslararası Para Fonu arasında müzakereler devam ediyor. Bugün konuştuğumuz en önemli şey bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması, ekonomik toparlanma planının tamamlanması, bütçenin ve Sermaye Kontrolü projesinin mecliste onaylanması” ifadelerini kullanarak, yakında bir anlaşma varmayı umduklarını belirtti.

MERKEZ BANKASI’NDAN AÇIKLAMA

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh ise yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Al-Shami'nin iflas ile ilgili açıklamalarını yalanlayarak, bankanın kanunla kendisine verilen görevi yerine getirmeye devam ettiğini aktardı.

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