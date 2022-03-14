Battaniye altındaki vatandaş oranı: Yüzde 76

Yapılan son araştırma, zam yağmuru sonrası Türkiye’de çözümü gazı kısıp soğukta oturmakta bulanların oranının halkın büyük çoğunluğu olduğunu ortaya koydu.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Doğalgaz ve elektrik zamları, gıdadan tüm zorunlu harcamalara her kalemde bütçesi açık veren vatandaşları çareyi battaniye altında ısınmakta bulmaya itti. Yapılan son araştırma bu durumun, Türkiye'de küçük bir azınlığın değil büyük bir çoğunluğun içine düştüğü sıkıntı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye'de 4 kişiden 3'ü zamlar sonrasında daha az doğalgaz ve elektrik kullanma yoluna gittiğini açıkladı.

ULAŞIM TERCİHİ DEĞİŞTİ

İstanbul Ekonomi Araştırma, Türk insanının elektrik zamları ile nasıl mücadele ettiğini sordu. 3-7 Şubat 2022 tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1500 kişi ile yapılan anket çalışmasına göre vatandaşların yüzde 76'sı zamlar karşısında elektrik ve doğalgaz tüketimini azalttığını açıkladı. Dört kişiden üçü zamlar sonrası diğer harcamalarını da kıstığını söyledi. Araştırmaya göre özellikle benzin zamları sonrası katılımcıların yüzde 59'u ulaşım tercihlerini değiştirdiğini ifade ederken yüzde 24'ü doğalgaz yerine kömür kullanmaya başladığını belirtti. Tablo, yaşanan ekonomik krizin ve enerji fiyatlarındaki zamların toplumun tüm kesimlerinde kaygı yaratarak insanları kış aylarında daha az elektrik ve doğalgaz tüketmeye sevk ettiğini ortaya koydu.

OECD'de enerji zammında 4'üncüyüz

2021 yılında Türkiye'de doğalgaz satış fiyatları konutlarda yüzde 47 zamlandı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) verilerine göre 2021 yılında Türkiye, enerji fiyatlarının en çok arttığı dördüncü ülke konumunda. Bu dönemde Türkiye'de enerji enflasyonu yüzde 49 olarak gerçekleşirken OECD ortalaması yüzde 26 idi.