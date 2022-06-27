Bayramda en ucuz oteller 800 TL’den başlıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tesislerde otel fiyatlarının 3 yıldızlılarda 800 TL, 4 yıldızlılarda 1400 TL, 5 yıldızlılarda 2 bin TL'den başladığını söyledi.

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Okulların tatile girmesi ve yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte iç turizmde fiyatlar yüksek seyretmeye devam etti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tesislerde fiyatların 3 yıldızlılarda 800 TL, 4 yıldızlılarda 1400 TL, 5 yıldızlılarda 2 bin TL ve villalarda 15 bin TL’den başladığını söyledi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, hem yaz dönemi hem de Kurban Bayramı tatili ile de açıklamalarda bulundu. Bağlıkaya, 8 Temmuz Cuma günü yarım gün olmak üzere 8-12 Temmuz’daki Kurban Bayramı’nın sonrasında 15 Temmuz’la birleştirilerek 9,5 güne çıkarılmasının sektörde hareketliliğe pozitif yansıyacağını söyledi.

FİYATLAR 800 TL’DEN BAŞLIYOR

Kurban Bayramı için vatandaşın bütçelerine göre farklı tatil planlamaları yaptığını da açıklayan Bağlıkaya şunları söyledi:

“Ege ve Akdeniz kıyısındaki tesislerde konaklama tercih edenler için 3 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatı 800 TL, 4 yıldızlı otellerde 1400 TL, 5 yıldızlı otellerde ise 2 bin TL seviyelerinden başlıyor. Bu fiyatlar, tesisin niteliğine ve hizmet kalitesine göre daha yüksek seviyelere çıkıyor.

Bayram döneminde 1 haftalık villa kiralama fiyatları da ortalama 15 bin TL’den başlıyor. Bununla birlikte bayram döneminde çadır, kamp-karavan tatili, butik otel, yat turları ve günübirlik turlar da ilgi görüyor.”

EGE VE AKDENİZ ÖNE ÇIKIYOR

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, bayram rezervasyonlarında Ege bölgesinde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Sarıgerme’nin ön plana çıktığını; Akdeniz’de ise Kemer, Alanya, Belek, Lara bölgelerine talep olduğunu dile getirdi.

Son dakika rezervasyonlarda ise genellikle yakın bölge tercihlerinin öne çıktığını kaydeden Bağlıkaya, bu çerçevede İstanbul bölgesine yakın Sapanca, Assos, Ayvalık, İzmir bölgesine yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonların talep gördüğünü söyledi. (DHA)

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