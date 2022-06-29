BDDK kısıtlaması kaosa sürükledi

Döviz kurlarını tutmak için alınan kararlar reel sektörü tedirgin etti. Son kararın ardından bankaların da kredi musluklarını kapatması ile şirketlerde kaos ve güvensizlik hakim.

Sayime BAŞÇI

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan ve 15 milyon TL karşılığının üzerinde dövizi olan şirketlerin kredi almasını şarta bağlayan karar, ihracatçı sektörleri kaos ve güvensizliğe sürükledi.

ANİ DURUŞ UYARISI

Düğmeden, ipliğe iç piyasada üretim yapmak için gereken tüm ürünlerin dövizle alındığına ve şirketlerin rezerv tutmak zorunda olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, enflasyon ve kur hareketlerinin ardından alınan bu kararın ani bir duruş yarattığına dikkat çekti. Resesyonun olduğu bir ortamda bu tür kararların orta ve uzun vadeli hedefleri bozduğunu da kaydeden Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, “Hammadde, Türkiye'de dövizle dönüyor. Kimse TL'ye hammadde satmıyor. Aksesuarın ve hammaddenin döviz üzerinden olduğu yerde bilançonuzu ve nakdinizi döviz üzerinden kuruyorsunuz. Karar, tedirginlik ve güvensizlik yarattı” değerlendirmesini yaptı.

BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Ay sonuna yaklaşılması ile sektörde şirketlerin kredi ihtiyaçlarının da arttığını anlatan Kaya, bankaların kredi musluklarını kapatmasının sıkıntı yaratacağını aktardı. Kaya, şirketlerin de bu dönemde beklemeye geçtiğini belirleterek, “Zaten son 3 aydır insanlar yüksek enflasyon, kur ve diğer sebeplerden dolayı yavaşlamaya geçmişti. Son alınan kararlardan sonra insanlar durumu anlamak için izlemeye geçti” dedi.

Fiyatlama sorunu yarattı

Piyasada büyük bir güven sorunu yaşandığını anlatan TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, döviz gelirinin neredeyse yüzde 70'ini satmak zorunda kalan ihracatçıların elinden geleni yaptığını belirtti. “Bizim açımızdan bakarsak bunun en önemli etkisi piyasalarda bir güven sorunu oluşturuyor. Kuru tekrar volatil kılıyor bu kararlar. Fiyatlama yapamıyoruz. Hammadde alımları öne çekilebilir bu durumda” dedi.

Buradan bir sonuç alınmaz

Önceki günden itibaren şirketlerin kredi kartı kullanamadığını ve bağımsız denetim raporu hazırlamanın zaman aldığını belirten Vergi Uzmanı ve SÖZCÜ Yazarı Nedim Türkmen şöyle devam etti: “Türkiye'de 86 bin ihracatçı şirket var. Bu şirketler için nakit akışını bozan, kredileri durduran, kaos yaratan bir düzenleme oldu. Buradan bir sonuç alınamaz” yorumunu yaptı.