Benzin 25, motorin 24 lirayı geçti

Yeni yapılan zamla birlikte, benzin ve motorinin fiyatında bir eşik daha aşıldı. Öte yandan, son bir yılda benzinin fiyatı yüzde 224, motorinin fiyatı yüzde 239 arttı.

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Döviz kurlarındaki artış ve petrol fiyatlarındaki yükseliş araç sahiplerini üzmeye devam ediyor.

Bugünden itibaren litrede benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş zam geldi.

Önceki gün de litrede benzine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bugünkü zamla birlikte, benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25 TL’ye, Ankara’da 25,10 TL’ye, İzmir’de 25,11 TL’ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 24,38 TL, Ankara’da 24,49 TL, İzmir’de 24,50 TL oldu.

Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve söz konusu şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

BİR YILDA BENZİNE YÜZDE 224 ORANINDA ZAM

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir sene önce 7,72 TL, yıl başında 12,29 TL idi. Benzine son bir yılda yüzde 224, yıl başından bu yana yüzde 103 oranında zam geldi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir sene önce 7,20 TL, yıl başında 11,43 TL idi. Motorine son bir yılda yüzde 239, yıl başından bu yana yüzde 113 oranında zam geldi.

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