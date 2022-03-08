Benzin ve motorinde bu gece de büyük zam var

Bu gece motorine 1 lira 58 kuruş, benzine 1 lira 7 kuruş zam bekleniyor. Bu geceki zamla birlikte yakıta 6 iş günü üst üste zam gelmiş olacak.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatlarındaki ve dolar/TL kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarında tarihi zamları beraberinde getirmeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 58 kuruş, benzine 1 lira 7 kuruş zam bekleniyor.

Böylece, 6 iş günü üst üste yakıt fiyatları zamlanmış olacak.

Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamlarla birlikte benzinin litresi yaklaşık olarak İstanbul’da 20,32 TL’ye, Ankara’da 20,41 TL’ye, İzmir’de 20,44 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak Ankara ve İzmir’de 22,88 TL, İstanbul’da 22,79 TL olacak.

Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya’da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne yapılan zam benzinden daha fazla oluyor.

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