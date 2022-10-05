Benzin ve motorine bir zam daha

Dün gece zamlanan motorin ve benzine bu gece bir zam daha gelecek.

Sozcu.com.tr

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Petrol ve ürün fiyatları ile döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta zamları getirmeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyato motorinde 1 lira 38 kuruş, benzinde 74 kuruş artacak.

Dün gece de litre fiyatı motorinde 1 lira 10 kuruş, benzinde 62 kuruş artmıştı.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,60 TL’ye, Ankara’da 20,73 TL’ye, İzmir’de 20,72 TL’ye yükselecek.

Zammın ardından motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,55 TL’ye, Ankara’da 25,66 TL’ye, İzmir’de 25,69 TL’ye yükselecek.

ÜRETİM KESİNTİSİ BEKLENTİSİ FİYATLARI YÜKSELTTİ

OPEC+ grubunun bugün gerçekleşecek olan toplantıda üretimi keskin şekilde azaltması bekleniyor. Kimi kaynaklar günde 1 milyon varillik üretim kesintisinin olabileceğini belirtirken bazı kaynaklar kesintinin 2 milyon varile ulaşabileceği görüşünde.

Bu beklenti petrol fiyatlarında sert artışı beraberinde getirdi.

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