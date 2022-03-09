Benzin ve motorine bu gece de zam var

Bu geceden itibaren motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam bekleniyor. Böylece akaryakıt fiyatları art arda 7 gün zamlanmış olacak. Motorinin litre fiyatı bu gece 25 TL'yi aşacak.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, alınan sert yaptırım kararları ve dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getiriyor.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam bekleniyor.

Bu geceki zamla birlikte, akaryakıt fiyatları peş peşe 7. günde zamlanmış olacak.

MOTORİN 25 TL’Yİ AŞIYOR

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 22,24 TL’ye, İzmir’de 22,26 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,06 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25,17 TL’ye yükselecek.

Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya’da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne yapılan zam benzinden daha fazla oluyor.

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