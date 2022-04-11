Besici iflasın eşiğinde: Hayvanını beslese de kesse de zarar ediyor

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Et ve Süt Kurumu (ESK) maliyeti 95 TL olan 1 kilo ete 74 TL fiyat veriyor. Küçülmeye giden üretici, hayvanını beslese de kesse de zarar ediyor" dedi.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana'da besicilerin sorunlarını dinledi.

Saman ve yem fiyatlarına gelen fahiş zamların üreticiyi iflasın eşiğine getirdiğini kaydeden Bulut, “Et ve Süt Kurumu (ESK) maliyeti 95 TL olan 1 kilo ete 74 TL fiyat veriyor. Küçülmeye giden üretici, hayvanını beslese de kesse de zarar ediyor” dedi.

Bulut, “ESK, kapılarını Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na kapattı. Kamuoyuna bilgi vermiyorlar. Söyledikleri, ‘besiciler bakanlığa hayvanlarını versinler biz de ucuz et satalım'. Peki sordular mı besicilere; maliyet nedir kurtarıyor mu?” diye konuştu.

ÜRETİCİ GİRDİ MALİYETLERİNDE DÜŞÜŞ İSTİYOR

Bulut, “ESK, üreticinin 95 liraya mal ettiği eti 72 liraya satın almaya çalışıyor. Haliyle besici de var olan hayvanlarını kesime gönderiyor. Artık besiciler çok zor durumda” dedi.

“Cumhurbaşkanı fiyatların yüksekliğinin nedenini besiciler olarak gösterdi” diyen Bulut, “Bakana ‘gidin besicilerden ucuz et alın vatandaşa bunu satalım' dedi. Ancak verdikleri para 72 TL. Bugün hangi besiciye sorsan minimum maliyetin 90 lira olduğunu söylüyor. Üreticinin beklentisi yem ve saman fiyatlarının düşürmesi. Maliyetleri düşürdükleri noktada karkas etin fiyatı da düşecektir” diye konuştu.

İKTİDAR, ÜRETİCİYE DESTEK VERMELİ

ESK’nın üreticiden bu fiyata et istediğinde üreticinin bulduğu tek çözümün hayvan sayısını azaltmak ya da kepenk indirmek olduğuna dikkat çeken Bulut, “Eğer besiciliği bitirmek, sadece bu ürünleri ithal etmek istiyorlarsa bu politikalarına devam etsinler. Türkiye’de bugün domates 30 lirayı bulmuş, biber taneyle satılır hale gelmiş, salatalık keza aynı şekilde. Et, domatesin fiyatının 3 katı. Açıkçası bu fiyatlar daha da yükselecek gibi görünüyor” dedi.

“İktidarın yapması gereken besicilere, çiftçilere destek vermek; maliyetleri azaltmak, mazotun, samanın, yemin fiyatını düşürmek” diyen Bulut, “Yoksa başka türlü vatandaş bu ürünlere ulaşamaz. Et ve süt besin olmaktan ötede çocukların geleceği açısından sağlıklı bir nesil yetişmesi açısından da çok kıymetli” ifadelerine yer verdi.

YEM VE SAMANA 5 KAT ZAM GELDİ

CHP'li Bulut'un, “Et fiyatlarının yüksekliğinden insanlar şikayetçi, bunun sorumlusu siz misiniz?” sorusuna besici şöyle yanıt verdi:

“Yem, saman çok pahalı. En ucuz olan samana bile gücümüz yetmiyor. Daha önce 350-400 TL olan saman, 1300-1500 TL. 3 katına çıktı. Et fiyatları için bize 5 TL koyuyorlar, yeme 50 TL koyuyorlar. Geçen seneyle mukayese edildiğinde yem 5 kat arttı, et fiyatları 2 kat arttı.

Masrafları azaltmak için küçülmeye gidiyoruz. Önceden üretim yapıyorduk, şimdi süt hayvanlarımızı kesiyoruz. 550-600 arası hayvan besliyorduk, şimdi 300-350'ye düştü. Et ve süt fiyatları maliyeti kurtarmıyor. Daha da küçülürsek kapatacağız. Et ve Süt Kurumu bizlere maliyeti 90-95 TL olan eti 74 TL'ye alıyor. Keşke verebilsek de nasıl verelim 74 TL'ye? Domates, salatalık, biber patlıcan fiyatları 35-40 TL'ye yükseldi. 3 kilo domates 1 kilo ete tekabül ediyor.

‘SÜT HAYVANLARIMIZI KESİME YOLLUYORUZ’

Keşke saman, yem fiyatları yükselmese de biz de et fiyatını yükseltmesek. Et ucuzken daha çok para kazanıyorduk. 1 kilo süte 1 kilo yem alamıyoruz. Hayvan sayısı azaldıkça süt fiyatlarına da yansıyacak.

1 sene sonrasını düşünemiyorum, süt, yoğurt, peynir fiyatları nasıl olacak? 1 TL süte zam koydular, yeme 20 TL koydular. Bu işin sorumlusu iktidar, buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. 3 ay öncesine kadar 90 tane süt hayvanımız vardı, şimdi 30 tane kaldı. Günlük zarar ediyoruz. Oturduğumuz ev, arabalarımız gidecek. Geçen sene bir kamyon yemi 40-50 bin TL'ye alırken, şimdi 160 bin TL oldu.”

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