Beyaz eşya sektörü, ihracatçının enerji kısıtından muaf tutulmasını istiyor

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2021 yılının verilerini ve sektör değerlendirmesini açıkladığı toplantıda ihracata yönelik üretim yapanların enerji kısıtlarından muaf tutulmasını istedi.

Serkan ÜSTÜN

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2021 yılının verilerini ve sektör değerlendirmesini düzenlediği online basın toplantısıyla açıkladı.

Türkiye'deki beyaz eşya ve küçük ev aletleri şirketlerini temsil eden TÜRKBESD'in verilerine göre, 2021'de 6 ana üründe beyaz eşya ihracatı adet bazında 2020'ye kıyasla yüzde 18 oranında arttı. TÜRKBESD'e üye firmaların Türkiye satışlarının artışı bir önceki yıla göre yüzde 9 olurken, toplam satışlardaki artış oranı yüzde 16 olarak gerçekleşti. Üretimdeki artış oranı ise yüzde 17 oldu.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer “2021 yılında beyaz eşya satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak 34 milyon 407 bin 771 adete ulaştı. İhracat adedimiz 25 milyon 927 bin 342 olarak gerçekleşti. 2021 yılında elde ettiğimiz bu sonuçlar, hammadde fiyatlarındaki artış ve tedarik sıkıntıları gibi olumsuzluklara rağmen, süreci iyi yönettiğimizi gösteriyor” dedi.

MALİYETLER ARTIYOR

Sektörde girdi maliyetlerinin arttığını aktaran Dinçer şöyle devam etti:

“2021 yılında temel girdilerimizden plastikte, paslanmaz çelikte ve ambalajda maliyet artışı 2020 yılı ile kıyaslandığında TL bazında iki katın üzerinde gerçekleşti. Lojistik maliyetlerimiz ise bir yılda 4 kattan fazla arttı. Global çip krizi nedeniyle elektrik komponentlere erişimin zorlaşmasıyla tedarik maliyetlerinde ciddi artışlar yaşanıyor.

Enerji fiyatları da maliyetlerimizi artıran bir diğer faktör. Örneğin; Ocak 2022 itibariyle elektrikte Ulusal Sanayi Tarifesi'ne yüzde 125 oranında zam gelmiş durumda. 2021 yılında, artan üretim maliyetleri, çip ve sektörümüzün en önemli ham maddesi olan yassı çelik temin etmekte yaşanan sıkıntılar gibi zorluklara rağmen, güçlü Ar-Ge'miz ve yan sanayimiz ile alternatif çözümler üreterek başarılı sonuçlar aldık”

İHRACATÇILARA MUAFİYET TALEBİ

Dinçer ayrıca enerji kesintiden ihracatçının muaf tutulması talebini dile getirerek, “Maliyet artışlarının yaşandığı bir dönemde ihracata yönelik üretim yapan tesislerin doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından muaf tutulması ise kritik önemde, bu hususta Bakanlıklarımızın desteklerini rica ediyoruz” dedi.

‘ENERJİ VERİMLİ ÜRÜNLERE VERGİ MUAFİYETİ GETİRİLMELİ’

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı ise elektrik fiyatlarındaki artışa değinerek enerji verimli ürünlerin çok daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Elektrik fiyatlarında son bir aydaki artışlarla birlikte 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama harcaması yüzde 75 oranında arttığını belirten Özkadı, “Enerji verimli ürünlerin kullanımı tasarruf sağlanmasına yardımcı olacaktır. Hanelerde yüksek enerji verimli ürünlere geçişin hızlandırılması için tüketicinin desteklenmesi ve teşvikler sağlanması önemlidir” diye konuştu.

Özkadı, “Enerji verimi yüksek olan ürünlerde KDV, ÖTV muafiyeti getirilmesi, taksit sayısının artırılması ve enerji sınıfı yüksek ürünlerin satın alımında daha düşük faizli kredi kullanımı gibi destekler verilmesinin enerji verimliliğin giderek önem kazandığı bu dönemde son derece yararlı olacağını düşünüyoruz” dedi.

ENERJİ KISITLARI

Organize Sanayi Bölgelerindeki enerji kısıtı ile ilgili de konuşan Fatih Özkadı, kısıtlamaların ihracat kaybına neden olacağını belirtti.

Özkadı şöyle konuştu:

“Hammadde, navlun, elektrik, çelik gibi değişkenlerdeki maliyet artışlarının halihazırda sektörümüzün ihracat rekabetçiliğini olumsuz etkilediği bu dönemde, elektrik ve doğalgaz arzındaki kısıntının üretim maliyetleri ve sanayiciler üzerinde ciddi bir yük oluşturacağı aşikâr.

Özellikle ihracatın öneminin çok daha öne çıktığı bir dönemde bu zorluklar maliyetleri artırmakta ve üretim planlarımızı riske sokmaktadır”

‘YASSI ÇELİKTE GÜMRÜK VERGİSİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ’

Toplantıda beyaz eşyanın ana girdisi olan yassı çelik temini ve vergilendirmesi konusuna da değinildi. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz, 2022 başı itibariyle yapılan düzenleme ile paslanmaz sac ürünlerinin Gümrük Vergileri yüzde 12'den yüzde 8'e düşürülmüş olsa da bu durumun nihai kullanıcı sektörlerin sorunlarını karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.

Yavuz, “Ülkemizde henüz yapılamayan ve geçtiğimiz yıllarda Gümrük Vergisi uygulanmama kararı alınmış ALUSI kalite saclarda Gümrük Vergisi'nin yüzde 15'e çıkarılması rekabetçiliğimizi son derece olumsuz etkileyecektir. Ülkemizde özellikle istenen kalitede uygun sıcak sacın yeterli kapasiteye sahip olmaması sebebiyle hem fiyatlar hem de teslimat süreleri son derece olumsuz etkilenmiştir” ifadelerini kullandı.

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