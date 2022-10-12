Biden: ABD’de resesyon olacağını düşünmüyorum

ABD Başkanı Joe Biden, "Ben bir resesyon olacağını düşünmüyorum. Olsa bile bu çok hafif bir resesyon olur." dedi.

Sozcu.com.tr

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Biden, CNN televizyonundan Jake Tapper’a verdiği röportajda, ülkenin ekonomisine ve Suudi Arabis’tan’ın müttefikleri ile birlikte günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden, Kongre ara seçimlerine 4 hafta kalmışken ülkedeki resesyon endişelerine ilişkin, “Bakın, her 6 ayda bir resesyon olacağını söylüyorlar ama bu hala olmadı. Bunun olacağının da hiçbir garantisi yok. Ben bir resesyon olacağını düşünmüyorum. Olsa bile bu çok hafif bir resesyon olur.” dedi.

ABD Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz aylarda ABD ekonomisinin 2022 ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldığını açıklamıştı. ABD ekonomisi ilk çeyrekte ise yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 küçülmüştü. Bu veriler sonrası ABD ekonomisinin teknik olarak resesyona girip girmediği tartışma konusu olmuştu.

‘SUUDİ ARABİSTAN’IN YAPTIKLARININ SONUÇLARI OLACAK’

Biden ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından gündeme gelen Suudi Arabistan ziyaretini ve bu ülke ile ilişkileri de değerlendirdi.

Yaz aylarında Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretin amacının petrol değil, İsrail ile bölge ülkelerin normalleşme süreci olduğunun altını çizen Biden, “Şu anda bu ilişkileri değerlendirme sürecindeyim. Temsilciler Meclisi ve Senato (tatilin ardından kasım ayında) görevine geri döndüğünde, Suudi Arabistan’ın Rusya ile yaptıklarının sonuçları olacak.” değerlendirmesini yaptı. (AA)

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