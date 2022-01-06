Bitcoin çakıldı: İşte düşüşün ardındaki sebepler

Bitcoin'deki değer kaybı sürüyor. Lider kripto para dün yüzde 7, Ethereum ise yüzde 9,5 değer kaybetti. Kriptolardaki kayıplarda Fed tutanaklarındaki parasal sıkılaşma vurgusu etkili oldu. ABD Senatosu'nun kripto kararı ve Kazakistan'daki olaylar da piyasaları sarstı.

Sozcu.com.tr

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Bitcoin, aralık ayının başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin’in yanında diğer kripto para birimlerinde de düşüş yaşandı.

Bitcoin, dün Fed tutanaklarının yayınlanmasının ardından yüzde 7 değer kaybı ile 43 bin dolar seviyesinin altını gördü. Ethereum’daki değer kaybı ise yüzde 10’a yaklaştı. Ethereum, 3 bin 450 seviyelerinden işlem gördü.

Kripto piyasalarındaki düşüşte başta ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarındaki parasal sıkılaşma vurgusu etkili oldu. ABD’li düzenleyicilerin madenciliğe ilişkin çevresel etki araştırması yapacak olması ve Kazakistan’da yaşanan olayların da piyasayı etkilemiş olabileceği düşünülüyor.

ÇEVRESEL ETKİ OTURUMU YAPILACAK

ABD Enerji ve Ticaret Komitesi’nin, kripto madenciliğinin çevresel etkisi hakkında bir gözetim oturumu hazırlayacağı bildirildi. The Block isimli kripto para haberleri veren bir yayında yer alan bilgilere göre ABD Kongresi, kripto madenciliğinin, özellikle Bitcoin ağı üzerindeki çevresel etkisini incelemek için bir oturum hazırlıyor. Toplantının ocak sonunda yapılması bekleniyor.

Ekim ayında da 70'ten fazla çevre koruma grubu, hem Temsilciler Meclisi’ne hem de Senato'ya kripto para madencilik operasyonlarının araştırılması konusunda mektuplar göndermişti.

FED DARBESİ

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.

Fed yetkilileri geçen ay gerçekleştirilen toplantıda oldukça sıkı olan istihdam piyasası ve yüksek enflasyon nedeniyle ekonomiyi yavaşlatmak için merkez bankasının faiz oranlarını öngörülenden daha erken yükseltmek durumunda kalabileceğini ve bilançosundaki varlıkları azaltabileceğini ifade etti.

Tutanakların ardından 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,71'e tırmanarak Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Tahvil faizleri yeni yıla girerken yüzde 1,5 civarında bulunuyordu. Ayrıca doların diğer para birimlerine karşı değerini ölçen dolar endeksi de yükseldi.

Faiz artırımı dolardaki yükselişi tetiklediği gibi piyasalardaki risk iştahını azalttı. Risk iştahının azalması nedeniyle borsalar düşüşe geçerken bundan en çok etkilenen de piyasanın en riskli yatırım araçları olan kripto paralar oldu.

Bitcoin yüzde 7’nin üzerinde değer kaybederken Ethereum’daki değer kaybı yüzde 10’a yaklaştı.

KAZAKİSTAN OLAYLARI

Kazakistan’da son günlerde yaşanan sokak gösterilerinin de kripto yatırımcıları etkilediği düşünülüyor. Bazı hesaplamalara göre Kazakistan, Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Kazakistan’da geçtiğimiz hafta başlayan sokak gösterileri şiddetlenerek devam etmiş, gösteriler sonrasında hükümet istifa etmiş ve hükümet olağanüstü hal ilan etmişti.

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