Bitcoin’de yön arayışı altcoin’lere yarıyor

Bitcoin, riskli varlık olduğu yönündeki algının kuvvetlenmesi ile yön bulmakta zorlanırken kripto yatırımcısı altcoinlere yöneldi. Solana 10 günde yüzde 36’lık çıkışla 130 dolara yükseldi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Geçtiğimiz hafta alternatif kripto paralar için oldukça hareketli geçti. Bitcoin yeni bir yükseliş hareketi için kritik seviyeleri zorlarken, 48 bin dolar üzerinde kalıcılık sağlayamıyor. Ethereum ise kritik eşik olan 3 bin 400 dolar civarında işlem görüyor. Bütün altcoinlerden ayrışan Solana ise dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Son bir yılda en düşük 19 doları en yüksek ise 260 doları gören Solana son 10 günde yüzde 36 prim yaptı. 25 Mart itibarıyla 100 doların üzerine tutunmayı başaran Solana 143 dolara kadar çıktıktan sonra bir miktar satışla 130.23 dolara geriledi.

ALTCOINLERE YÖNELDİLER

Rusya yaptırımları ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin kripto para birimlerinin dolandırıcılık suçları için yeni bir cephe haline geldiği açıklamalarının Bitcoin'i aşağı yönlü baskıladığını söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Tuğberk Çitilci, yatırımcıların Bitcoin'i referans olarak izlerken altcoinlerde işlem yaptıklarını bu nedenle altcoinlerde Bitcoin'den daha fazla hareket görme potansiyeli bulunduğunu aktardı.

AZALAN ARZ ETKİLİ

Diğer yandan dünyadaki Bitcoin kaynağı 21 milyon ile sınırlı ve bunun 19 milyonu dolaşımda. Yani geriye madenciler tarafından üretilebilecek 2 milyon Bitcoin kaldı. Azalan arzın fiyat üzerinde etkili olduğunu belirten Çitilci, Bitcoin'de JP Morgan'ın adil değeri olan 38 bin doların dip seviye olduğunu, yeni bir hareket için 50.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini ” söyledi.

4.4 milyar dolarlık Bitcoin çekildi

Diğer yandan büyük Bitcoin yatırımcıları, merkezi borsalarda yeni varlıklar satın alarak ve onları gözetimsiz cüzdanlarına taşıyarak yeni kripto paralar biriktirmeye başladılar. Kripto sektöründe önde gelen analiz firmalarından olan Glassnode, son dönemde borsalardan çıkış yapan Bitcoin sayısında ciddi bir artış olduğunu belirtti. Şirket, aylık 96 bin adede (4.4 milyar dolarlık) ulaşan bu büyüklükteki çıkışın, çoğu Mart 2020 likidite krizinden sonra olmak üzere, tarih boyunca yalnızca birkaç kez görüldüğünü aktardı.