BOTAŞ, Gazprom ile dört yıllık doğalgaz ithalat sözleşmesi imzaladı

Rus doğal gaz devi Gazprom'un ihracat şirketi Gazprom Export, Türkiye'ye gaz sevkiyatı için BOTAŞ ile yeni bir anlaşma yaptı.

Sozcu.com.tr

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Rus kamu doğalgaz şirketi Gazprom’un ihracat birimi Gazprom Export, BOTAŞ ile dört yıllık yeni bir doğalgaz tedarik sözleşmesi imzalandı.

Anlaşmaya göre, Türkiye’ye dört yıl boyunca Türk Akımı’ndan yılda 5,75 milyar metreküp (bcm) doğalgaz sevk edilecek.

TALEP YÜKSEK

Türkiye’nin 2021’deki yıllık doğalgaz tüketiminin 60 milyar metreküp civarında gerçekleşeceği düşünülüyordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Gastech Konferansı'nda Türkiye'nin doğalgaz talebinin yüksek olacağını, Gazprom ve diğer likit doğalgaz şirketleriyle yeni kontratların görüşüldüğünü söylemişti.

Türkiye'nin doğalgaz talebinin 2021’de 60 milyar metreküp civarında olacağını belirten Bayraktar, yükselen doğalgaz fiyatlarının zorlayıcı olacağının altını çizmişti.

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