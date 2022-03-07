Böyle pahalılık görülmedi: Açlık ve yoksullukta patlama

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamasında "Zamlar yağmur gibi yağıyor. Cumhuriyet tarihinde böyle pahalılık görülmedi. Tüketicilerin satın alma gücü son derece düşmüş durumda. Açlık ve yoksulluk da patladı" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, SÖZCÜ’ye konuştu.

Çakar, ‘'Zamlar yağmur gibi yağıyor. Cumhuriyet tarihinde böyle pahalılık görülmedi. Tüketicilerin satın alma gücü yerlere düştü. Son bir yılda meyve fiyatları yüzde 150, sebze fiyatları yüzde 240 arttı'' dedi.

Çakar şunları söyledi:

İĞNEDEN İPLİĞE: Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yapılan yüksek zamlar iğneden ipliğe her şeyi etkiliyor. Çalışanlara verilen zamlar daha ilk ayda eridi. 50.8 milyon kişi yoksulluk sınırının altında ve 25.4 milyon kişi de açlık sınırının altında yaşıyor. Halkın neredeyse yüzde 90'ı açlık ve yoksulluk sınırının altında bulunuyor.

TARIMSAL ÜRÜNLER: Elektrikteki zamlar, gıda üretimi ve tarımsal ürünlerde ile ithal girdilerde artışa neden oluyor. Gübre, tarım ilacı, akaryakıt, mazot ve yem gibi bu dört kalem, tarımsal ürünlerin fiyatlarını artırıyor ve bu tüketiciye yansıyor. Çiftçiden tüketiciye gelinceye kadar aracılar nedeniyle tarımsal ürünlerin fiyatı 5 kat artıyor. İnsanlar sebze, meyve yiyemiyor.. Tüketicilerin satın alma gücü son derece düştü.

ZAMLAR ERİDİ: Böyle bir durumda asgari ücret yüzde 50 artı. Emekli ve çalışanların maaşları yüzde 30 civarında arttı. Bu zamlar daha ocak ayında uçtu gitti. Cumhuriyet tarihinin en pahalı dönemini yaşıyoruz. Tüketicilerin satın alma gücü son derece düşmüş durumdadır. Açlık ve yoksulluk da patlamıştır.

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